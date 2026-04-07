El Cabildo de La Palma analiza el impacto de la inestabilidad internacional y el conflicto en Oriente Medio

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mantenido este lunes una reunión con los principales representantes de los sectores económicos de la isla para evaluar el escenario de inestabilidad generado por la escalada bélica en Oriente Medio y su impacto directo en la economía palmera.

Durante el encuentro, en el que también participó la responsable del área de Turismo, Raquel Rebollo, la consejera de Empleo, Susa Armas, el consejero de Hacienda, Fernando González, el responsable de Transportes, Darwin Rodríguez, y la consejera de Promoción Económica, Miriam Perestelo, se analizaron los riesgos derivados del alza en los precios del crudo y los fletes marítimos, factores que inciden directamente en el sobrecoste de la "doble insularidad" que soporta La Palma.

Sergio Rodríguez mostró su preocupación por el encarecimiento de los insumos agrarios y los cereales, esenciales para el sector ganadero, así como por la factura energética de las pymes locales. "La Palma no es una isla aislada de la realidad global. El conflicto en Oriente Medio ya está tensionando las cadenas de suministro y no podemos permitir que este escenario lastre la recuperación que tanto nos ha costado iniciar tras el volcán", señaló el presidente.

En este sentido, el Cabildo se ha comprometido a establecer un observatorio de seguimiento para evitar que el alza de costes se traduzca de forma desproporcionada en la cesta de la compra y a evaluar líneas de contingencia para compensar el sobrecoste de los piensos y fertilizantes si la situación se prolonga.

En el ámbito turístico, el presidente y los representantes del sector evaluaron la posible afección en la conectividad aérea. Si bien los datos de febrero mostraron un crecimiento del 11,2% en pasajeros, la volatilidad del precio del combustible de aviación (queroseno) plantea incertidumbres de cara a la temporada de verano.

"Estamos en contacto permanente con los turoperadores. La Palma es percibida como un destino seguro y refugio, pero debemos estar preparados para cualquier reajuste en las frecuencias aéreas derivado de la crisis energética global", apuntó Rodríguez.

El presidente concluyó la reunión haciendo un llamamiento a la cohesión de todas las fuerzas económicas y políticas: "Es momento de unidad institucional. El Cabildo pondrá todos sus recursos para mitigar el impacto de esta crisis externa y garantizar que los sectores productivos de La Palma tengan el respaldo necesario para resistir este nuevo embate internacional".

Desde la institución insular se ha acordado mantener estos encuentros con carácter mensual mientras persista la fase de máxima tensión en el conflicto bélico, con el fin de adaptar las políticas públicas a la evolución de los acontecimientos.