Oposiciones en La Palma: cerca de un millar de aspirantes están convocados al examen para la lista de reserva de Auxiliar Administrativo del Cabildo

El Cabildo de La Palma, a través del Área de Recursos Humanos, celebra este miércoles, 8 de abril, el ejercicio único de la oposición para la elaboración de la Lista de Reserva Supletoria y Complementaria de Auxiliar de Administración General.

El consejero del área, Fernando Gonzalez, destaca que un total de 930 personas han sido admitidas para realizar esta prueba, que tiene como objetivo cubrir las necesidades de personal de la institución insular, así como nutrir aquellas listas que sean compartidas con otras administraciones públicas que así lo requieran.

Dada la alta participación, la corporación ha organizado el examen en el Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello (Calle Antonio Rodríguez López, Santa Cruz de La Palma) estableciendo dos turnos de llamamiento para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

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Fernando González pone de relieve que esta convocatoria es fundamental para asegurar la agilidad y la eficacia en la cobertura de vacantes o sustituciones temporales dentro de la Administración General. Además, la creación de estas listas permite al Cabildo contar con profesionales cualificados que garanticen la continuidad y calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía palmera.