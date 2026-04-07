Un nuevo parque verde en Canarias para hacer frente al calor extremo

Los efectos del cambio climático no cesan. En los últimos años, en Canarias hemos pasado de olas de calor a borrascas en un abrir y cerrar de ojos. Lo que hace años eran fenómenos esporádicos, en la actualidad son más comunes de lo deseado.

Con un futuro incierto en este aspecto, es normal que los gobiernos busquen soluciones para frenar los efectos del cambio climático o, al menos, hacerlos más llevaderos a la población.

Una de las propuestas para mitigar los efectos del calor en extremo se va a llevar a cabo en La Palma. En concreto, esta semana la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado a los vecinos y vecinas de Tazacorte el proyecto del futuro refugio climático que se desarrollará en la zona del Puerto, un espacio concebido para mejorar la calidad de vida en el municipio y adaptarlo a los efectos del cambio climático.

¿Qué es un refugio climático?

Un refugio climático es un espacio dentro del entorno urbano que reúne condiciones favorables de temperatura, humedad, calidad del aire y confort, lo que permite a los ciudadanos resguardarse de los efectos de las altas temperaturas, especialmente durante episodios de calor extremo, que se están repitiendo con frecuencia en Canarias en los últimos años.

Son espacios con vegetación abundante, zonas de sombra, áreas de descanso, acceso al agua y soluciones sostenibles que contribuyen a reducir la temperatura ambiente.

Ubicación y características

El refugio climático palmero, que cuenta con un presupuesto aproximado de un millón de euros, se ubicará en una parcela municipal de 2.671 metros cuadrados. En estos momentos, dicha parcela se encuentra degradada, según ha informado la propia Consejería, pero transformada en un moderno parque urbano, con las características adecuadas para reducir el impacto del calor y favorecer el uso ciudadano del espacio público.

De esta manera, el proyecto contempla la incorporación de arbolado para generar sombra en las áreas de estancia, pavimentos permeables, jardines, zonas de juego infantil y para mascotas, graderíos, aseos, alumbrado eficiente y una lámina de agua que contribuirá a reducir la temperatura del entorno.

Futuro en Canarias

La Consejería de Transición Ecológica y Energía ha presentado recientemente una guía específica para el diseño e implantación de refugios climáticos en Canarias, que establece criterios técnicos y recomendaciones para adaptar parques, jardines y espacios públicos, con el objetivo de proteger a la población y mejorar la resiliencia de los municipios ante el cambio climático.