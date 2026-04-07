Isla Bonita Moda refuerza su proyección nacional con la incorporación de Pepa Bueno a su Comité de Garantías

Isla Bonita Moda, programa del Cabildo de La Palma impulsado a través de Sodepal para apoyar al sector creativo de la moda, refuerza su estructura estratégica con la incorporación de Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME (Asociación Creadores de Moda de España), al Comité de Garantías de la marca.

Su incorporación supone un importante impulso para el Comité, al integrar la visión y experiencia de una de las voces con más trayectoria en el ecosistema de la moda española. A través de su liderazgo en ACME,entidad de referencia en la promoción y defensa de la moda de autor en España, refuerza su estructura estratégica y su conexión con el sector a nivel nacional, generando nuevas oportunidades de conexión,visibilidad y crecimiento para las firmas adheridas.

Historiadora del arte especializada en historia del diseño, Pepa Bueno cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito editorial y cultural. Tras su paso por medios como Woman, Elle, Vogue Novias y Yo Dona —donde fue subdirectora—, se incorpora a ACME en 2013. Desde entonces, ha impulsado la entrada denuevos socios y liderado iniciativas clave para visibilizar y posicionar el diseño de moda español dentroy fuera de nuestras fronteras.

Desde 2015 dirige Madrid es Moda y ha comisariado exposiciones como Made in Spain en París o Lascosturas femeninas de la moda de España, junto al Museo Nacional de Artes Decorativas y la Agencia EFE.Es miembro del Comité de Moda de MBFWMadrid y ha impartido clases y conferencias en instituciones como IED, Condé Nast College, Fundación Ramón Areces o la Universidad Pompeu Fabra. Además, esvicepresidenta de la Fundación Academia de la Moda Española y autora del libro Disueño. Cuando el arte yel diseño jugaron a ser lo mismo (Tenov, 2019).

Con esta incorporación, el Comité fortalece su carácter estratégico, integrando de forma más directa el conocimiento del sector a nivel estatal y consolidando un puente entre el talento emergente de La Palma y laindustria de la moda en España.

Miembros del Comité

El resto de integrantes del Comité continúan aportando su experiencia y conocimiento, renovando su compromiso con el proyecto en este 2026:

Miriam Perestelo, consejera de Promoción Económica, Comercio, Acción Social, Igualdad, Diversidad,Vivienda y Salud, Cultura y Patrimonio Cultural del Cabildo Insular de La Palma, quien ejerce como presidenta del comité.

Andrés Acosta, diseñador de moda y director artístico, comercial y de expansión de Isla Bonita Moda,como secretario del comité.

Asier Labarga, director de MBFW Madrid y proyectos de Lifestyle de IFEMA

Jesús María Armas Domínguez, consejera de Educación, Formación, Artesanía y Empleo del Cabildo Insular de La Palma.

Jose Toledo, modelo y comunicadora.

Marta Ortiz, top model valenciana y empresaria.

Daniela Gutiérrez, estilista mexicana, consultora y empresaria.

Mónica Reverón, directora de la Escuela de Arte Manolo.

Verania Sánchez, profesora de Modelismo de Indumentaria en la Escuela de Arte Manolo Blahnik.

Jonathan Díaz, de la firma Diazar Atelier, como representante del colectivo de firmas textiles asociadas al sello.

Sara Luis, de la firma Sara Luis Joyas, en representación del colectivo de joyeros y joyeras adheridos al sello.

Maira Riverol, de la firma La Sereca, en representación del colectivo de firmas de complementos asociadas a Isla Bonita Moda.

El Comité de Garantías tiene entre sus funciones la concesión del uso de la marca a las firmas solicitantes, la supervisión del cumplimiento del reglamento de uso, la participación como jurado en los Premios Isla Bonita Moda al Talento !Made in La Palma", así como la propuesta de acciones de mejora y el impulso de medidas de protección, promoción y fortalecimiento de la marca.

Esta actualización consolida un modelo participativo, transparente y equitativo, que fomenta el desarrollo de las firmas adheridas y consolida la proyección de Isla Bonita Moda dentro y fuera de La Palma.

En palabras de Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, “formar parte del Comité de Garantías de IslaBonita Moda nos permite acompañar de cerca un proyecto que, desde un contexto insular, ha sabido construir un modelo propio de apoyo al sector. Desde ACME, esta colaboración se enmarca en una relación sostenida con iniciativas que contribuyen a estructurar la moda de autor en España.”

Por su parte, Miriam Perestelo señala que #la incorporación de Pepa Bueno al Comité de Garantía de IslaBonita Moda supone un paso muy importante para seguir fortaleciendo la conexión con el sector de la moda a nivel nacional. Su experiencia y la labor que desarrolla ACME serán clave para continuar impulsando eltalento palmero y consolidar la proyección de nuestras firmas”.

Sobre la Asociación Creadores de Moda de España (ACME)

La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) es una asociación profesional sin ánimo de lucro que actualmente está formada por 97 creadores de moda de toda la geografía española que participan en lasprincipales pasarelas y plataformas de moda tanto a nivel nacional como internacional, 4 institucionesasociadas y Amazon Fashion como Benefactor.

Fundada en 1998 por los diseñadores Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas, Ángel Fernández Ovejero (Angel Schlesser) y Roberto Verino, desde su nacimiento, la Asociación Creadores de Moda de España trabaja para defender los intereses de las firmas de moda de autor, ofreciendo herramientas para aumentar su competitividad.

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ACME tiene como fin la promoción de la moda española en sus facetas económica y cultural, fomentando actividades que redunden en beneficio del sector del diseño de moda en sus vertientes creativa y comercial,tanto dentro como fuera de España.