Inscripciones abiertas para el clinic de fútbol de la Fundación Tenerife Costa Adeje en La Palma

La Fundación Tenerife Costa Adeje, con la colaboración con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma, anuncia la apertura de inscripciones gratuitas para el clinic de fútbol que tendrá lugar el 16 y 17 de mayo, en la isla de La Palma.

En primera instancia, tendrá lugar en el municipio de El Paso pero dependerá de la clasificación deportiva del equipo de fútbol del lugar. Si no pudiera realizarse en el Estadio Municipal de El Paso, tendría lugar en el campo de fútbol de Miraflores.

Este clinic formativo estará abierto a niñas de entre 6 y 16 años y se enmarca dentro del compromiso de la Fundación con la promoción del deporte base y el fomento de los valores del fútbol, acercando la metodología de trabajo del CD Tenerife Femenino a jóvenes deportistas de todo el archipiélago.

La actividad se desarrollará en horario de 9:00 a 13:00 horas, con sesiones de entrenamiento dirigidas por personal cualificado, orientadas al aprendizaje técnico, la convivencia y el trabajo en equipo. Todo bajo la dirección del Coordinador de Proyectos Deportivos de la Fundación, Braulio de León Burgos.

Cartel de la Clinic de Fundación canaria 2026 / E.D.

El consejero del CD Tenerife Femenino y patrono de la Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje, Sandro Arrufat, agradece al Cabildo de La Palma por el interés mostrado en acoger este tipo de formaciones deportivas en la isla, una propuesta que busca llevar el fútbol femenino y su metodología a todas las islas. "Este clinic es fundamental por la importancia de que las niñas tengan oportunidades reales de crecimiento deportivo desde la base, a la vez que se generan referentes y se garantiza la igualdad de oportunidades a las islas no capitalinas".

El consejero de Deportes del Cabildo de La Palma, Yurguen Hernández González, destaca la apuesta que hace la institución para la celebración de este Clinic en la isla, que vendrá a satisfacer la demanda actual del fútbol femenino, consolidando este deporte desde las bases y fomentando la igualdad en este ámbito.

Desde la Fundación Tenerife Costa Adeje se destaca la importancia de seguir impulsando iniciativas deportivas en el resto del Archipiélago, favoreciendo la igualdad de oportunidades y el acceso a propuestas formativas de calidad.

Condiciones y proceso de inscripción

El campus ofrece un máximo de 40 plazas disponibles. La participación es gratuita e incluye desayuno, equipación deportiva, un kit de obsequio del CD Tenerife Femenino, diplomas y medallas.

Además, las solicitudes se tramitarán por correo electrónico a través de la dirección fundacion@tenerifefemenino.com o por teléfono: 922-293-313.