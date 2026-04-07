El Cabildo de La Palma organiza unas jornadas en conmemoración del Día de la República Española

El Cabildo de La Palma organiza, junto al Ayuntamiento de El Paso, las III Jornadas en conmemoración del Día de la República Española, que tendrá lugar el próximo 14 de abril y servirá de foro para desgranar los acontecimientos que marcaron la identidad política y social de la Isla durante este periodo.

La programación arrancará a las 18:30 horas con la apertura de la 'Exposición Negrín'. Esta muestra, que permanecerá instalada hasta el 24 de abril, ofrece una visión original y accesible sobre la figura del que fuera presidente de la II República, Juan Negrín López, a través de las ilustraciones y guiones del cómic biográfico de Fer Calvi y Francisco de Zárate.

El inicio oficial del programa será a las 19:00 horas, y a las 19:05 horas se iniciará la ponencia del Doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, Salvador González Vázquez, que expondrá los acontecimientos y consecuencias de la Guerra Civil en El Paso.

III Jornadas en Conmemoración del Día de la República española / E.D.

A partir de las 20:00 horas, el licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, Miguel Ángel Santiago Pérez, incidirá en la actividad de la corporación municipal de Los Llanos de Aridane, que vivió un período de intensa actividad política y transformación social, caracterizado por la pugna entre sectores conservadores y progresistas durante esta época, y que dio lugar entre otros, a la ejecución y muerte del que fuera el 18 de julio de 1936 alcalde constitucional y democrático de Los Llanos de Aridane, el socialista Francisco Rodríguez Betencor.

Como cierre de las jornadas, el periodista Javier Rodríguez García moderará una mesa de debate titulada 'La Palma en el contexto de la II República'. Este espacio de reflexión colectiva invitará al intercambio de ideas para comprender los elementos trascendentales que definieron a la sociedad palmera en aquel contexto histórico de cambio.

Con esta iniciativa, el Cabildo de La Palma reafirma su compromiso con el fomento del pensamiento crítico y el conocimiento de la historia local, abriendo espacios de encuentro donde la academia y la ciudadanía se unen para honrar y entender nuestro legado común.