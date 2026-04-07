Abiertas tres nuevas viviendas en Puerto Naos y La Bombilla tras quedar liberadas de los gases del volcán

El Cabildo de La Palma, a través del Comité Asesor del Plan de Emergencias Insular (Peinpal), suma tres nuevas aperturas de viviendas en su camino hacia la nueva normalidad de la zona costera del Valle de Aridane. En la jornada de hoy, se ha autorizado el acceso a dos inmuebles en Puerto Naos y uno en La Bombilla, todos ellos tras presentar una notable mejoría en el análisis del nivel de gases.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destacó que el proceso de desescalada ha adquirido un nuevo dinamismo. “La gestión actual del plan está demostrando una efectividad que nos permite avanzar a otro ritmo, siempre bajo el rigor científico y la seguridad”, señaló el presidente.

No obstante, Rodríguez mantiene una postura de prudencia, advirtiendo que “aunque los avances son constantes, queda mucho trabajo por delante para que Puerto Naos y La Bombilla recuperen su normalidad al completo. Seguiremos poniendo todos los recursos técnicos y humanos necesarios para alcanzar este hito cuanto antes”, recalcó.

Estas tres nuevas viviendas se suman a las más de 1.100 que ya cuentan con autorización en la zona de Puerto Naos, mientras que en La Bombilla se alcanzan las 57.

"Aunque los avances son constantes, queda mucho trabajo por delante para que Puerto Naos y La Bombilla recuperen su normalidad al completo. Seguiremos poniendo todos los recursos técnicos y humanos necesarios para alcanzar este hito cuanto antes" Sergio Rodríguez — Presidente del Cabildo de La Palma

Por otro lado, se continúa con la instalación y monitorización de gases en garajes, ascensores y locales comerciales. De los 51 garajes que cuentan con esta instalación, 31 de ellos han sido autorizados para su uso. Se ha aprobado también la utilización de 12 de los 22 ascensores que cuentan con este sistema de medición, al igual que los 42 locales que ya cuentan con esta autorización de los 77 que están monitorizados actualmente.

Desde el Cabildo Insular de La Palma se continúa trabajando en esta línea para lograr que la zona costera del Valle de Aridane recupere la normalidad total, siempre poniendo por delante la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.