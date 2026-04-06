Transvulcania adidas 2026 presenta una caja del corredor de alto nivel, sostenible y orientada al rendimiento

La Transvulcania adidas ya tiene caja del corredor 2026, un conjunto de productos técnicos y nutricionales de alto nivel concebido para responder a las exigencias de la competición y que, además, refuerza el compromiso de la prueba con la excelencia en la experiencia del atleta.

Los participantes recibirán esta Caja del Corredor durante la recogida de dorsales en el marco de la II Sport Experience, a partir del consolidando este espacio como punto de encuentro clave entre deportistas, marcas y territorio en La Palma. La feria estará abierta al público desde el miércoles 6 hasta el viernes 8 de mayo (ambos inclusive).

La propuesta ha sido desarrollada en colaboración con adidas, integrando equipamiento técnico de última generación que combina innovación, funcionalidad y sostenibilidad. Entre los elementos principales destaca la camiseta Terrex Multiclimacool, una prenda elaborada con tejido ligero y elástico que favorece la libertad de movimiento e incorpora tecnología CLIMACOOL, diseñada para optimizar la transpiración y facilitar la expulsión de la humedad durante la actividad. Su fabricación con materiales reciclados refuerza el compromiso ambiental del evento.

Asimismo, la caja incluye el cinturón Terrex Techrock, concebido para ofrecer comodidad y practicidad en carrera. Fabricado con tejido transpirable, cuenta con bolsillos con cremallera, sistema ajustable y está compuesto en un 50 por ciento por materiales reciclados, en línea con una estrategia orientada a la reducción de la huella ambiental.

En el ámbito de la nutrición deportiva, los corredores dispondrán de productos de Nutrinovex destinados a optimizar la gestión del esfuerzo. Entre ellos se encuentran las monodosis Suproplex Recovery, que aportan glutamina, carbohidratos y proteína para favorecer la recuperación, así como la barrita energética Glucobar, elaborada a partir de pulpa de fruta natural.

La Caja del Corredor se completa con una selección de productos de La Palma, contribuyendo a poner en valor la identidad y el tejido productivo de la isla, y ofreciendo a los participantes una experiencia que trasciende el ámbito deportivo.

Con esta propuesta, Transvulcania vuelve a posicionarse como una referencia internacional no solo por el nivel competitivo de la prueba, sino también por el cuidado de los detalles y su apuesta por la sostenibilidad, integrando materiales y soluciones orientadas a reducir el impacto ambiental del evento.

La organización continúa así avanzando en su objetivo de ofrecer una experiencia integral al atleta, en la que rendimiento, innovación y compromiso con el entorno se combinan desde el primer momento.

La Transvulcania adidas está organizada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca 'Islas Canarias Latitud de Vida', así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.