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El Cabildo de La Palma recibe a estudiantes para fomentar el conocimiento de la institución

Los estudiantes de 3º y 4º de Primaria del CEIP Anselmo Pérez Brito de Santa Cruz de La Palma recorrieron las principales dependencias del Cabildo insular en una jornada de aprendizaje y participación ciudadana

Estudiantes durante la visita al Cabildo de La Palma

Estudiantes durante la visita al Cabildo de La Palma / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Palma recibió la visita de un grupo de estudiantes de 3º y 4º de Primaria del CEIP Anselmo Pérez Brito de Santa Cruz de La Palma, enmarcada en el programa de puertas abiertas que tiene como objetivo acercar la administración pública a los más jóvenes y explicarles de forma didáctica el papel que desempeña la Institución en la gestión de la isla.

Durante el recorrido, los escolares pudieron conocer las instalaciones históricas y operativas del edificio, deteniéndose especialmente en el Salón de Plenos, donde se les explicó cómo se debaten y aprueban las decisiones que afectan al día a día de todos los palmeros y palmeras.

Lo más destacado de la jornada fue el entusiasmo y la curiosidad mostrada por los estudiantes. Durante la visita, los menores no solo escucharon las explicaciones del presidente insular, Sergio Rodríguez, sino que también plantearon numerosas preguntas sobre diversos temas de la actualidad insular, desde la protección del medio ambiente y los senderos hasta la gestión de los recursos de la isla.

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Este tipo de visitas escolares forman parte del compromiso del Cabildo de La Palma con la educación cívica y la transparencia. Al conocer de cerca el funcionamiento de la administración, los estudiantes de Primaria comienzan a comprender la importancia de la participación ciudadana y el valor del patrimonio y los servicios públicos.

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