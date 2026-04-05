El Pino de la Virgen, un viaje por la historia forestal de la Macaronesia

El municipio de El Paso se prepara para acoger un recorrido por la historia forestal de los archipiélagos de la Macaronesia: Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde. El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el palmero Mariano H. Zapata, aseguró durante una reciente visita que las obras del espacio museístico que se construye en este punto emblemático de la isla bonita están «muy avanzadas».

La instalación se denominará Centro Forestal del Pino de la Virgen y será, según explicó Zapata, «un espacio estratégico para la educación ambiental, la divulgación y la sensibilización sobre la importancia de los recursos forestales». ¿Por qué representará no solo a Canarias, sino en general a la Macaronesia? Además de las similitudes entre estas islas atlánticas, el proyecto forma parte de la Red de Centros Forestales de la Macaronesia.

Esta acción conjunta de Canarias, Azores, Madeira y Cabo Verde cuenta con un presupuesto global de más de 830.000 euros con el objetivo de consolidar una red de espacios de divulgación forestal en estas regiones, fomentando la cooperación y el intercambio de buenas prácticas. Además, Transición Ecológica aporta dos millones de euros más, en una actuación cuya ejecución corresponde al Ayuntamiento de El Paso.

Las obras del espacio museístico y de visitantes están muy avanzadas en este emblemático paraje natural

Este centro forestal se levanta en el entorno de la Hacienda del Pino, un enclave histórico y natural situado en el municipio de El Paso donde se encuentra la ermita de la Virgen. Este lugar es especialmente conocido por albergar el Pino de la Virgen, un ejemplar de pino canario con unos 800 años de antigüedad, considerado uno de los más viejos del mundo.

El futuro centro está concebido como un espacio de aprendizaje activo, donde se desarrollarán actividades educativas, talleres y visitas guiadas orientadas a todos los públicos, con especial atención a la comunidad escolar. Entre sus objetivos destacan la promoción de la conservación de la biodiversidad, la divulgación de la gestión forestal sostenible y la concienciación sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas insulares.

La actuación tiene como objetivo la rehabilitación de una edificación tradicional canaria, propiedad del Ayuntamiento de El Paso, para su transformación en un espacio museístico y centro de visitantes vinculado a la educación forestal. El proyecto pone en valor el entorno del Pino de la Virgen, referente natural y patrimonial de Canarias, contribuyendo a la sensibilización ambiental, la conservación del patrimonio y la dinamización cultural del municipio.

El Gobierno canario invierte dos millones de euros en convertir este enclave en una ruta pedagógica

Las obras se encuentran hoy en «una fase avanzada», según detalló el consejero. Se ha ejecutado la cubierta a dos aguas con teja recuperada, así como la colocación de pavimentos interiores y exteriores y gran parte de las instalaciones eléctricas. Quedan pendientes la instalación de carpinterías de madera, la ejecución de barandillas de accesibilidad y trabajos de pintura tanto de interiores como exteriores, actuaciones necesarias para la finalización del proyecto. Se pretende tener la actuación finalizada en solo tres meses. Este espacio contará con una parte divulgativa, cultural y científica, pues habrá un área específica dedicada al Pino de la Virgen, especie de alto valor patrimonial, cultural y ambiental.

Mariano Hernández Zapata visitó el desarrollo de las obras junto a Eloy Martín, alcalde de El Paso, y Omar Hernández, concejal de Medio Ambiente del municipio. Zapata señaló que los centros forestales son «herramientas fundamentales para acercar a la población la realidad de nuestros montes, fomentar su conservación y promover prácticas sostenibles que garanticen su futuro».

Los primeros datos sobre el Pino de la Virgen de El Paso o Pino Santo de La Palma se pierden en el tiempo. El punto de partida se sitúa en las postrimerías del siglo XV (1492-1493) durante la incorporación de la Isla a la corona de Castilla. Cuentan las crónicas de los conquistadores que uno de los soldados que acompañaba al Adelantado Alonso Fernandez de Lugo encontró la pequeña imagen de la Virgen María entre sus frondosas ramas, de ahí el nombre que se le da a la imagen y al pino.

La historia del enclave natural

Siglos más tarde, junto a este pino, en el paisaje se edificó una pequeña capilla, alivio en el transitado y tortuoso Camino Real de la Cumbre. Cada primer domingo de septiembre se celebra en el entorno de El Pino y la Ermita la fiesta de la Virgen del Pino, cuya imagen porta al Niño Jesús en su mano izquierda y en la derecha sostiene una rama de pino. Pero es cada tres años cuando la festividad toma gran trascendencia y se convierte en la festividad por excelencia de El Paso y en una de las más importantes de la Isla.