La Palma remodela y acondiciona la plaza y los jardines de Arecida en Tijarafe

El Cabildo de La Palma remodela y acondiciona la plaza y los jardines de Arecida a través del Plan Insular de Desarrollo Local (PIDL). Esta actuación cuenta con un presupuesto de 155.635 euros para dotar a la población del municipio de un espacio social más seguro.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, la alcaldesa de Tijarafe, Yaiza Cáceres, y el primer teniente de Alcaldía, Samuel Pérez, visitaron los trabajos de mejora de esta zona, donde también se posibilita la opción de establecer un negocio de hostelería en el lugar, puesto que actualmente no hay ninguna cafetería o bar en el barrio de Arecida.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, afirma que el objetivo de esta actuación “es fomentar el uso de estas zonas por parte de los vecinos y vecinas de Tijarafe, garantizando la seguridad de las mismas con los trabajos de impermeabilización y embellecimiento realizados”.

Rodríguez destaca la apuesta del actual equipo de gobierno para impulsar infraestructuras municipales a través del PIDL, generando un mayor uso de estas instalaciones para crear un impacto positivo en el municipio.

“El Cabildo destinó en 2024 un total de 40 millones de euros a repartir en cuatro anualidades entre los 14 ayuntamientos de la isla, con el índice de ruralidad como parámetro clave para repartir estos fondos que han supuesto el acondicionamiento y la creación de zonas fundamentales de la geografía insular”, incide.

Esta actuación ha supuesto la aplicación de un sistema de pavimento drenante, la integración de áridos y la aplicación, compactación y nivelación de la superficie para garantizar el funcionamiento de los trabajos.

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Desde el grupo de gobierno se continúa apostando por el desarrollo de infraestructuras clave en los municipios de La Palma. En Tijarafe, el Plan Insular de Desarrollo Local supone una inversión de 2,3 millones de euros para la realización de iniciativas enmarcadas en este proyecto, impulsando el ámbito social de la ciudadanía.