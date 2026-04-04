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La Palma consolida su conectividad aérea y el mercado nacional muestra un fuerte impulso en el inicio de 2026

La llegada de pasajeros crece un 5,8% en febrero, impulsada por el mercado canario e internacional

Varias aeronaves ocupan la plataforma del aeropuerto de La Palma

Varias aeronaves ocupan la plataforma del aeropuerto de La Palma / E.D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El sector turístico de La Palma presenta un balance positivo en el segundo mes del año, según el último informe de la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna, correspondientes a febrero de 2026, en el que se refleja una recuperación sólida de la conectividad aérea y un dinamismo notable en la llegada de visitantes, especialmente desde el resto del archipiélago y el territorio nacional.

La consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, enumera que durante el segundo mes del año, por vía aérea, La Palma registró un total de 63.096 pasajeros, lo que representa un aumento del 5,8% frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, la cifra asciende a 123.608 pasajeros, un 2,7% más que en el mismo periodo de 2025.

Este incremento se sustenta principalmente, recalca la consejera, en el mercado canario, con 41.837 pasajeros, con lo que crece un 9,7% interanual. Destaca el flujo desde los aeropuertos de Gran Canaria (+20,4%) y Tenerife Sur (+16,0%).

Otros mercados

Por su parte, el mercado Internacional registra 15.993 pasajeros, un 10,5% más que en febrero de 2025. Alemania se mantiene como el principal emisor extranjero con 10.014 llegadas (+7,8%).

A pesar de una caída puntual en los pasajeros procedentes de la Península en el mes de febrero , los datos de turistas acumulados (ene-feb) revelan un crecimiento excepcional del 31,8% del mercado nacional respecto al año anterior. En total, la isla recibió 32.853 turistas internacionales y peninsulares durante febrero, una cifra que supera en un 2,1% los niveles prepandemia de 2019.

Raquel Rebollo y Sergio Rodríguez.

Raquel Rebollo y Sergio Rodríguez. / E. D.

En relación a la rentabilidad y ocupación alojativa, la isla cuenta actualmente con una oferta de 13.522 plazas abiertas, liderada por la vivienda vacacional (52,1%), seguida de hoteles (31,9%) y apartamentos (16,0%).

Rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad muestran un escenario de estabilidad y alta demanda, en el que la vivienda vacacional (VV) registra una tasa de reserva del 94,3%, prácticamente el pleno empleo de la oferta disponible. Por su parte, los hoteles (H) mantienen una ocupación por habitación del 70,5% con una tarifa media diaria (ADR) de 87,47 euros, mientras que los apartamentos (A) mejoran su rentabilidad con un aumento del RevPAR (ingreso por habitación disponible) del 4,8%, situándose en 57,36 euros.

Los ingresos generados por el alojamiento en el acumulado del año alcanzan los 17,2 millones de euros, sumando hoteles, apartamentos y vivienda vacacional, lo que supone un incremento sustancial frente a los periodos de referencia anteriores.

Por su parte, el presidente insular, Sergio Rodríguez, destaca que el sector turístico de La Palma continúa su senda de crecimiento y estabilización, confirmando una tendencia al alza en los principales indicadores de afluencia y rentabilidad.

Noticias relacionadas y más

Sergio Rodríguez valora positivamente que, a pesar de contar con menos plazas alojativas disponibles en hoteles y apartamentos respecto a 2019 debido a las consecuencias del volcán, la isla ha logrado optimizar la rentabilidad de las plazas activas, permitido a través de la recuperación de la conectividad aérea mantener la economía turística insular en niveles de crecimiento constantes.

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