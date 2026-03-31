La red de Centros de Interés Turístico del Cabildo La Palma cerró 2025 con récord de visitas disparando en más de un 298% las cifras prepandemia

El Cabildo de La Palma cerró el balance de su Centros de Interés Turístico en 2025 con un destacado incremento de visitantes que alcanzó las 159.794 personas, lo que supone un crecimiento del 298% respecto a 2019, año previo a la pandemia.

No en vano, el Centro de Interpretación de Caños de Fuego, el Parque Arqueológico del Tendal y el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos han consolidado un crecimiento sostenido y están muy cerca de alcanzar el hito de los 600.000 visitantes acumulados.

Los datos evidencian el atractivo del modelo de turismo sostenible basado en el patrimonio natural, cultural y científico de la isla. El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, destaca que estos datos reflejan la capacidad de la isla para recuperarse y reforzar su posicionamiento turístico.

"Estamos demostrando que este modelo turístico propio de La Palma, basado en la naturaleza, la ciencia y el patrimonio arqueológico puede ser también motor de recuperación para la isla. Estamos empeñados en poner en valor nuestro territorio, nuestra historia, nuestra identidad, y darla a conocer al turista a través de experiencias", señala el presidente.

Por su parte, la consejera de Turismo, Raquel Rebollo, subraya que el crecimiento es especialmente significativo en los centros vinculados al paisaje volcánico. Caños de Fuego nació en 2019 a raíz del descubrimiento de un conjunto de tubos volcánicos en la zona de Las Manchas, procedentes de la solidificación de las lavas del Volcán de San Juan en 1949. Paradójicamente, el centro se vio obligado a cerrar sus puertas producto de la erupción del Tajogaite. Pero tras su reapertura ha renacido con un empuje notable.

"El complejo de Caños de Fuego es ya sin duda uno de los grandes polos de atracción turística de la isla. Lógicamente, el Covid y la erupción del Tajogaite limitaron su actividad. Pero no solo hemos recuperado cifras prepandemia, sino que las hemos multiplicado por tres", detalla Rebollo. El atractivo de Caños de Fuego ha sumado, recientemente, un nuevo recurso para visitantes con la apertura de su Bar Cafetería.

También el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos y el Parque Arqueológico El Tendal (espacio de interpretación del pasado aborigen de la isla) contribuyen al buen momento de estos recursos naturales y patrimoniales. El Centro del Roque de Los Muchachos, que difunde la importancia de la Astronomía en La Palma, ha experimentado un crecimiento de un 83 por ciento respecto a 2022 (primer año que completó registros), mientras que El Tendal ha incrementado un 17 % sus visitas desde 2019.

La consejera de Desarrollo Económico, Miriam Perestelo, señala que estos datos reflejan el impacto positivo del turismo en la economía insular. "El crecimiento de visitantes en estos centros evidencia un impulso para la economía insular y el empleo vinculado al sector servicios, la cultura y la divulgación científica".

"Además, quiero hacer llegar el reconocimiento y felicitación al equipo técnico del proyecto y a todos los profesionales que, bajo la coordinación de Sodepal, hacen posible esta labor. Especial mención merecen nuestros guías informadores, así como el personal de limpieza y de mantenimiento de las infraestructuras; su profesionalidad, vocación de servicio y esa sonrisa amable palmera son, día tras día, la mejor carta de presentación para nuestros visitantes", añade la consejera.

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Los responsables públicos destacan además que el objetivo es continuar reforzando la red de centros turísticos con nuevas herramientas de interpretación y nuevos recursos, fomentando un turismo sostenible que ponga en valor el patrimonio natural, cultural y científico de La Palma.