Fred. Olsen Express y Transvulcania adidas, con el mismo rumbo hacia la cima del trail mundial

La compañía Fred. Olsen Express y la organización de la Transvulcania adidas 2026 han ratificado hoy la renovación de su acuerdo de colaboración, consolidando un año más a la empresa como el Transporte Oficial del evento. Bajo el lema "con el mismo rumbo", ambas entidades refuerzan un vínculo que va más allá del patrocinio, centrándose en la conectividad, la sostenibilidad y el apoyo incondicional al deporte en la isla de La Palma.

Gracias a este acuerdo, Fred. Olsen Express se convierte en el puente principal para los miles de atletas y aficionados que se desplazarán a la Isla Bonita durante el mes de mayo. La compañía facilitará el traslado de los participantes con frecuencias reforzadas en su ruta entre el Puerto de Los Cristianos (Tenerife) y Santa Cruz de La Palma, operada por sus fast ferries de última generación, que garantizan la máxima comodidad y rapidez para los deportistas que buscan optimizar su descanso antes de la competición.

La consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, incide en la importancia de contar con este patrocinador, “una potente apuesta que permite, no solo seguir posicionando Transvulcania sino también facilitar la movilidad de corredoras y corredores, así como de sus acompañantes a la Isla Bonita para participar en su prueba reina”.

En este sentido, el consejero insular de Deportes, Yurguen Hernández, destaca la apuesta que se hace desde el Cabildo, “no solo por atraer a deportistas internacionales de renombre, sino también por el talento nacional y regional, por lo que contar con estas facilidades a la hora de los traslados, es clave”.

Además, este acuerdo beneficiará también a los participantes de la prueba, y sus acompañantes, ya que se activa la tarifa especial “Sport” de la compañía, con la que tanto corredores como acompañantes se beneficiarán de un descuento de hasta el 15% para viajar en las fechas de la prueba.

En palabras de Lorenzo Spinelli, jefe del departamento Comercial de Pasaje de la naviera, “el acuerdo con la Transvulcania refuerza nuestro compromiso con la conectividad, el deporte y el desarrollo sostenible en Canarias. Para Fred. Olsen Express es un orgullo continuar como Transporte Oficial de una prueba que sitúa a La Palma en la élite del trail mundial, contribuyendo además a proyectar la isla como un destino responsable y de referencia. Como parte de este compromiso, ofreceremos nuevamente una experiencia de viaje cómoda y adaptada a las necesidades de los participantes”.

Esta tarifa se encuentra ya disponible en todos los canales de venta habituales de la compañía para los viajes que realicen entre el 6 y el 10 de mayo, ambos incluidos. La única condición para poder disfrutar de esta tarifa es que al menos un miembro de la reserva esté inscrito como participante de la carrera.

Los atletas inscritos podrán comprar los billetes a través de los canales habituales de la naviera, tanto a través de la web de la compañía, app, contact center y oficinas ubicadas en los distintos puertos, así como en las agencias de viajes asociadas.

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La Transvulcania adidas está organizada por el Cabildo Insular de La Palma a través de la empresa pública SODEPAL, contando con el apoyo de Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo y de Promotur con su marca “Islas Canarias Latitud de Vida”, así como de las empresas adidas, Hotel H10 Taburiente Playa, Hotel La Palma Princess, Hotel Meliá La Palma, Fred. Olsen Express, Cicar, Spar La Palma, Coca-Cola, Libbys, Isola y Nutrinovex.