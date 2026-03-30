Las viviendas del Vivero de Empresas de Tijarafe estarán disponibles en los próximos meses

El Cabildo de La Palma encara la fase decisiva de los trabajos del Vivero de Empresas y el edificio de seis viviendas de Tijarafe, confirmado que el proyecto, financiado con fondos Fdcan y una inversión de más de cinco millones de euros, entra en su etapa final, lo que permitirá que en los próximos meses las viviendas sean una realidad tangible.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, que visitó las obras acompañado por la alcaldesa del municipio Yaiza Cáceres y el primer teniente de Alcaldía, Samuel Pérez, puso especial énfasis en que este edificio no es solo una infraestructura administrativa, sino una solución habitacional urgente.

En ese sentido, Sergio Rodríguez recalcó que “nuestra prioridad absoluta es sumar viviendas a la bolsa insular de manera inmediata. Estamos trabajando intensamente para que en muy poco tiempo estas seis viviendas estén disponibles, cumpliendo con nuestro compromiso de fijar población en la comarca y dar respuesta a una de las demandas más críticas de los palmeros”.

Diversificación de la economía local

Además, el presidente recalcó que la puesta en marcha de este edificio en los próximos meses contribuirá a diversificar la economía local y a reducir el desempleo mediante la creación de puestos de trabajo directos e indirectos.

El edificio, levantado sobre una estructura anteriormente inacabada, cuenta con un diseño moderno escalonado de seis plantas. Un total de seis nuevos hogares distribuidos entre la segunda y la tercera planta, que estarán listos para recibir a sus inquilinos tras la finalización de los últimos remates en los próximos meses.

Además cuenta con seis locales modulares en la planta principal y tres oficinas adicionales, así como un bar-cafetería, 26 plazas de aparcamiento subterráneo y la plaza pública Espacio de Arte.

Con la culminación de esta obra estratégica, el Cabildo de La Palma y el Ayuntamiento de Tijarafe refuerzan su alianza para dar respuesta habitacional y profesional al noroeste de la isla, garantizando que el talento y las familias palmeras tengan un lugar donde desarrollarse.