Canarias ‘contrata’ tres robots para combatir los incendios forestales

Canarias se rearma contra el fuego con la incorporación de tres robots multifunción para combatir los incendios forestales. Estos nuevos recursos de última generación se suman a los medios de los que ya disponen los Equipos de Intervención y Refuerzo de Incendios Forestales (Eirif). Con esta actuación, con un coste de 708.556 euros, se pretenden reforzar las labores de prevención y gestión forestal en las Islas. En principio las tres máquinas, que están controladas por un sistema de radiocontrol, estarán destinadas en La Palma, La Gomera y El Hierro: la formación del personal que se hará cargo de ellas se desarrollará en la Isla Bonita.

Los robots están diseñados para operar en las condiciones más exigentes de la orografía insular, ya que tienen una enorme capacidad para trabajar en pendientes con una inclinación de hasta 55 grados, gracias a un sistema de orugas inteligente que mejora su tracción en terrenos complicados. Además, cuentan con una cámara integrada que permite a su guía reconocer el terreno por el que se está moviendo: es capaz de actuar de avanzadilla en una emergencia en un monte.

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Cada una unidad incorpora una amplia variedad de complementos, una especie de navaja suiza, que los convierten en unos utensilios muy prácticos en las tareas de desbroce forestal, trituración de biomasa, eliminación de cepas o el movimiento de materiales en las labores logísticas. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata asegura que la compra de «estos equipos supone un salto cualitativo en la capacidad de respuesta de la Eirif.