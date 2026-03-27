Piden mejorar los cimientos de la Punta del Pozo, en La Palma

El Cabildo de La Palma mete presión al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el objeto de que ejecute de «inmediato» unas obras de consolidación en la Punta del Pozo, en la localidad costera de Puerto Naos (Los Llanos de Aridane). El presidente insular, Sergio Rodríguez, exige al Estado la llegada de la partida de 500.000 euros, comprometida en el año 2024, para llevar a cabo la rehabilitación de un enclave sobre el que se sustenta el hotel Meliá. En su petición incide en el hecho de que la situación de abandono que se percibe en la zona compromete la «seguridad de los ciudadanos».

El fuerte impacto que tuvo la borrasca Therese en la Isla Bonita ha hecho sonar las alarmas sobre el peligroso proceso erosivo que está afectando a un punto que no sólo supone un peligro de grandes proporciones para los peatones y bañistas que transitan ese perímetro, sino para los clientes de las instalaciones turísticas.

Desde la institución insular se incide en el hecho de que «ya no hay excusas», reitera Rodríguez para no abordar una actuación que ya dispone de proyecto técnico y ha sacado adelante de manera positiva todas las evaluaciones medioambientales. «Sólo queda realizar la licitación, adjudicar la obra y empezarla de forma inmediata... Cuanto más se tarde, más peligros de daños estructurales habrá», sostiene.

Sergio Rodríguez argumenta a la hora de reclamar mayor celeridad a Madrid que «la reapertura del hotel fue posible gracias a la acción directa del Cabildo tras la erupción del volcán Tajogaite, en el último cuatrimestre de 2021. «En todo este tiempo se ha realizado un intenso trabajo para controlar las emanaciones de gases y la aprobación de los protocoloes de seguridad que permiten que las instalaciones hoteleras se encuentren abiertas al público», pone sobre la mesa para destacar el trabajo que han completado expertos del ING e Involcan.

La huella de la tormenta

Mientras la localidad gomera de Valle Gran Rey las incertidumbres se van a alargar aún durante varias jornadas, tanto en La Palma como en El Hierro ayer tocó hacer balance sobre las alteraciones provocadas por la tormeta Therese.

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En la Isla Bonita las cuadrillas insulares siguen adecentando las carreteras después de los desprendimientos de rocas y tierras que se han acumulado en las últimas horas. Las incidencias de mayor calado se dieron los municipios de Breña Baja, Puntagorda y Tijarafe. Esos deslizamientos se produjeron por la gran acumulación de lluvias que se concentraron en zonas como la estación de El Reventón (474 mm por hora), en Breña Baja (394 mm) y en Tigalete (380,3 mm). En el caso de la isla de El Hierro, la peor parte de la llevó el municipio de El Pinar, donde hubo puntos de La Frontera en los que se recogieron 277,4 mm por horas, es decir, unas cantidades torrenciales que inundaron y colapsaron varias carreteras.