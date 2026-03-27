La Palma mantiene el tráfico en doble sentido en el túnel de la Cumbre por riesgo de desprendimientos

El Cabildo de La Palma ha decidido mantener de forma indefinida la circulación en doble sentido a través del túnel nuevo de la Cumbre mientras continúe activa la alerta por desprendimientos en la isla. La medida afecta a la carretera LP-3, principal eje de conexión terrestre, y busca garantizar la seguridad ante la inestabilidad del terreno tras los últimos episodios de la borrasca Therese.

El operativo responde a criterios técnicos de los servicios de emergencias, que consideran prioritario desviar el tráfico de las zonas más expuestas a caídas de materiales en las laderas. Por este motivo, se evita el paso de vehículos por la vía superior, donde el riesgo sigue siendo elevado.

La activación de este protocolo se enmarca en el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), que contempla medidas preventivas automáticas ante situaciones de riesgo como la actual. Desde la institución insular se insiste en que no se recuperará la circulación habitual hasta que finalice la situación de alerta.

Mientras tanto, los equipos trabajan de forma intensiva en la vigilancia, control y limpieza de la carretera en las zonas más afectadas. El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha subrayado que la "prioridad absoluta" es garantizar la seguridad de la población, con actuaciones centradas en retirar materiales inestables y evaluar el estado de la vía.

El dispositivo de vigilancia permanecerá activo las 24 horas del día hasta que los informes técnicos confirmen que la carretera superior puede reabrirse sin riesgos. Desde el Cabildo piden a los conductores máxima precaución, respetar la señalización provisional y seguir en todo momento las indicaciones del personal de carreteras.

La medida puede provocar retenciones puntuales al concentrarse el tráfico en un único túnel, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con antelación mientras se mantenga la actual situación de emergencia.