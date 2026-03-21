El primer premio de la Lotería Nacional del Día del Padre deja una fortuna en La Palma

El sorteo extraordinario del Día del Padre de la Lotería Nacional ha dejado este sábado, 21 de marzo, una parte del primer premio en Canarias. En concreto, el número 34.302, agraciado con 1.300.000 euros por serie (130.000 euros el décimo), ha sido vendido en puntos de La Palma y Gran Canaria.

En el caso de La Palma, el premio se ha consignado en el municipio de Puntagorda, concretamente en un despacho receptor situado en el supermercado Maxcoop en la Avenida de Los Almendros, ubicado en el barrio de El Pinar. Desde el comercio creen que el agraciado es "alguien de la comarca".

Por su parte, en Gran Canaria también se ha distribuido parte de este primer premio en un establecimiento ubicado en la calle Profesor Lozano, en Las Palmas de Gran Canaria.

Este resultado ha llevado la suerte a las islas en una jornada marcada por este sorteo especial, que cada año despierta gran expectación entre los participantes.

Un premio muy repartido

El número ganador no solo ha dejado dinero en Canarias, sino que también se ha vendido en distintos puntos de la península, como Murcia, Madrid, Valencia o Asturias, entre otras provincias. Esto convierte al primer premio en uno de los más repartidos de este sorteo.

Además, el sorteo incluía un premio especial al décimo de 15 millones de euros, asociado a la fracción 10 y serie 6 del mismo número ganador.

Segundo premio y reintegros

El segundo premio del sorteo ha correspondido al número 73.943, dotado con 250.000 euros por serie.

En cuanto a los reintegros, han sido para los números: 2, 6 y 3.

Un sorteo tradicional en marzo

El sorteo extraordinario del Día del Padre es una de las citas destacadas del calendario anual de la Loterías y Apuestas del Estado. Se celebra cada mes de marzo y suele repartir importantes premios en todo el territorio nacional.

En esta ocasión, Canarias vuelve a estar entre las regiones agraciadas, con premios que han llegado tanto a La Palma como a Gran Canaria.