La borrasca Therese obliga a cancelar ocho vuelos en La Palma

El paso de la borrasca Therese por Canarias deja este viernes un total de ocho vuelos cancelados en el aeropuerto de La Palma.

Según informan fuentes de Aena, se trata de seis vuelos interinsulares procedentes del aeropuerto Tenerife Norte y otros dos con origen a Tenerife Sur y al aeropuerto de Gran Canaria.

Estas cancelaciones se suman a más de una decena de vuelos cancelados y desvíos que han dejado a muchos pasajeros atrapados en los aeropuertos de las Islas sin poder llegar a sus destinos y obligándolos a pasar la noche en otras Islas, como el caso de La Palma que dio alojamiento a 200 turistas.

La inestabilidad asociada a esta borrasca ha dejado en las últimas horas más de 300 incidencias asociadas a episodios de viento, lluvia y oleaje y sus efectos aún se alargarán al menos hasta el próximo domingo.