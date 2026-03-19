La Palma realoja a 200 turistas tras la cancelación de vuelos por la borrasca Therese

El Cabildo de La Palma ha realojado a cerca de 200 turistas que quedaron varados en la isla tras la cancelación de vuelos provocada por el paso de la borrasca Therese por Canarias.

La rápida actuación de la institución insular, en coordinación con el sector turístico, permitió trasladar a los afectados a distintos establecimientos hoteleros, garantizando su atención mientras se restablece la operativa aérea.

Desde el momento en que se confirmaron las suspensiones de vuelos, el Cabildo activó un protocolo de emergencia para atender a los viajeros sin alternativa de alojamiento. El objetivo prioritario fue evitar que permanecieran en el aeropuerto sin asistencia.

Como medida preventiva, y en colaboración con Cruz Roja, se llegó a habilitar un dispositivo de acogida en un pabellón de Breña alta con camas, mantas y servicios básicos. Sin embargo, no fue necesario utilizarlo gracias a la disponibilidad de plazas hoteleras en la isla.

Mientras tanto, el Cabildo mantiene activo el Plan Territorial de Emergencias (Peinpal) ante los efectos de la borrasca, que han dejado lluvias intensas en toda la isla y nieve en las zonas de cumbre.

Restricciones y cierras por seguridad

Las autoridades han aplicado medidas preventivas que afectan al uso del medio natural y a varias infraestructuras. Entre ellas, el cierre de carreteras como la LP-4 Roque de Los Muchachos o la LP-214 Los Brecitos, debido a desprendimientos, hielo y condiciones meteorológicas adversas.

También se ha procedido al cierre de la red insular de senderos en zonas de riesgo, pistas forestales, áreas recreativas y espacios emblemáticos como el acceso al Tubo Volcánico de Cueva de las Palomas o el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos.

Además, se han suspendido actividades deportivas y de ocio al aire libre organizadas por el Cabildo, mientras se mantiene una vigilancia activa en barrancos y zonas especialmente vulnerables.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y no transitar por senderos o áreas forestales, así como mantenerse alejados de la costa ante posibles incidencias derivadas del temporal.