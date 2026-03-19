Un incendio afecta a una casa tradicional canaria en Breña Alta, en La Palma
El fuego, facilitado por la madera de tea y las condiciones meteorológicas adversas, fue controlado rápidamente sin que se registraran daños personales
En la noche del miércoles, un incendio se desató en una antigua casona de estilo canario situada en el Camino de El Risco, en el municipio de Breña Alta. Los equipos de emergencia intervinieron rápidamente, logrando extinguir las llamas en poco tiempo.
El fuego, debido a la gran cantidad de madera de tea de la vivienda, se hizo visible desde varios puntos del municipio, generando una columna de humo que alertó a los vecinos. Fueron ellos quienes dieron el primer aviso a los servicios de emergencia.
Dentro de la casa se encontraban una madre y su hija, que lograron salir del inmueble a tiempo y sin sufrir daños.
Las labores de los Bomberos de La Palma se vieron dificultadas por las adversas condiciones meteorológicas, influenciadas por la borrasca Therese. Sin embargo, la intervención coordinada permitió asegurar las viviendas cercanas y perimetrar la zona afectada de manera efectiva, evitando así la propagación del fuego.
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