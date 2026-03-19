Las impresionantes fotografías del Observatorio del Roque de los Muchachos cubierto de nieve por la borrasca Therese
Alberto Pérez y Gabriel Gómez capturaron la cumbre de La Palma tras el paso de la borrasca Therese
El jueves amaneció con la cumbre de La Palma completamente nevada. Los efectos de la borrasca Therese comienzan a dejar su huella en Canarias, siendo los palmeros los primeros en sentirlo.
En el Roque de los Muchachos, la temperatura descendió hasta los -3,2ºC durante la madrugada, creando un paisaje nevado que fue captado perfectamente por Alberto Pérez y Gabriel Gómez, operador de telescopio y astrónomo del Gran Telescopio de Canarias (GTC), respectivamente.
Las fotografías muestran la zona del Observatorio del Roque de los Muchachos cubierta por una capa de nieve. Aunque se espera un leve aumento de las temperaturas el viernes, las zonas altas de la isla seguirán experimentando granizo y nieve, por lo que estos paisajes nevados podrían mantenerse durante varios días.
- La cuadrilla de los Sin Suela
- El científico Nemesio Pérez, reconocido por su trabajo tras la erupción del Tajogaite en La Palma
- El Cabildo de La Palma sopesa impulsar la vivienda industrializada para sortear la crisis
- Así moldearon su sueño laboral tres palmeras
- El Cabildo de La Palma cierra Playa Chica, en Puerto Naos, para ampliar el estudio de gases
- Nuevo paso de la ‘Altamira de La Palma’ para convertirse en Patrimonio Mundial
- Tijarafe celebra un año más sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria
- Puerto Naos da otro paso en su recuperación: 24 viviendas en vías de autorización