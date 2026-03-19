Las impresionantes fotografías del Observatorio del Roque de los Muchachos cubierto de nieve por la borrasca Therese

El jueves amaneció con la cumbre de La Palma completamente nevada. Los efectos de la borrasca Therese comienzan a dejar su huella en Canarias, siendo los palmeros los primeros en sentirlo.

En el Roque de los Muchachos, la temperatura descendió hasta los -3,2ºC durante la madrugada, creando un paisaje nevado que fue captado perfectamente por Alberto Pérez y Gabriel Gómez, operador de telescopio y astrónomo del Gran Telescopio de Canarias (GTC), respectivamente.

El Observatorio del Roque de los Muchachos cubierto de nieve. / Gabriel Gómez

Las fotografías muestran la zona del Observatorio del Roque de los Muchachos cubierta por una capa de nieve. Aunque se espera un leve aumento de las temperaturas el viernes, las zonas altas de la isla seguirán experimentando granizo y nieve, por lo que estos paisajes nevados podrían mantenerse durante varios días.