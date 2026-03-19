La Palma
El centro de mayores La Dehesa inicia la reforma tras el desalojo de un residente
El hombre acepta abandonar la instalación, lo que permite el comienzo de unas mejoras que permitirán al geriátrico de la capital palmera ganar 58 plazas
Comienzan las obras de reforma y ampliación del centro de mayores La Dehesa, de Santa Cruz de La Palma, con varias semanas de retraso sobre la planificación prevista por el Cabildo de La Palma. A finales del pasado mes de enero, la negativa de un residente a abandonar el geriátrico paralizó el proceso de rehabilitación. Finalmente, la Corporación palmera ha logrado convencer a este usuario de que debe abandonar la residencia y ha podido firmar el acta de replanteo, el acto formal que marca el inicio de los trabajos.
El proyecto consiste en la reforma de la segunda y tercera planta de La Dehesa, una actuación que permitirá crear 58 nuevas plazas. El Cabildo ya había adjudicado la ejecución de la reforma y adaptación parcial del Centro de Mayores La Dehesa, situado en el Complejo Sociosanitario Virgen de las Nieves de la capital, a la empresa Citanias Obras y Servicios por un importe de 5,7 millones de euros.
El residente que se negó en un principio a abandonar el centro es Juan Antonio Martín, de 80 años, uno de los ocupantes de las plantas que serán reformadas. Rechazó abandonar su habitación al considerar que las alternativas ofrecidas por la administración suponían un empeoramiento de sus condiciones de vida y vulneraban los derechos reconocidos en la normativa de servicios sociales. Pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
La reforma que acaba de comenzar busca transformar 1.434 metros cuadrados por cada una de las dos plantas para actualizar, adaptar y habilitar la totalidad del servicio de alojamiento, ofreciendo mayor calidad a los usuarios.
El proyecto implementará un modelo innovador basado en Unidades de Convivencia, que busca crear un ambiente lo más parecido posible a un hogar. De esa manera, se configurarán 29 plazas/camas por planta, distribuidas mayoritariamente en habitaciones individuales con baño totalmente adaptado.
En esa línea, se crearán cuatro unidades de convivencia por planta, delimitadas por la propia estructura del edificio. Cada unidad contará con un espacio común diáfano para la preparación de comidas, comedor y sala de estar, dimensionado para grupos reducidos, principalmente de siete personas.
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