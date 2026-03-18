Terrorífico aterrizaje en La Palma por la borrasca Therese

La borrasca Therese ya está dejando importantes problemas en el tráfico aéreo de Canarias, donde en las últimas horas se han cancelado y desviado decenas de vuelos por el fuerte temporal que afecta al archipiélago.

Uno de los momentos más llamativos del día se produjo en el aeropuerto de La Palma, donde se grabó el aterrizaje de un avión de Binter en medio de condiciones meteorológicas muy complicadas. Las imágenes reflejan la dificultad de la maniobra en pleno temporal.

En los últimos metros de la aproximación, el avión fue zarandeado por fuertes rachas de viento y llegó a sufrir bruscos balanceos antes de tocar tierra, aunque finalmente pudo aterrizar sin incidentes.