Terrorífico aterrizaje en La Palma por la borrasca Therese
Las imágenes muestran cómo un avión de Binter fue sacudido por fuertes rachas de viento durante la maniobra de aterrizaje
La borrasca Therese ya está dejando importantes problemas en el tráfico aéreo de Canarias, donde en las últimas horas se han cancelado y desviado decenas de vuelos por el fuerte temporal que afecta al archipiélago.
Uno de los momentos más llamativos del día se produjo en el aeropuerto de La Palma, donde se grabó el aterrizaje de un avión de Binter en medio de condiciones meteorológicas muy complicadas. Las imágenes reflejan la dificultad de la maniobra en pleno temporal.
En los últimos metros de la aproximación, el avión fue zarandeado por fuertes rachas de viento y llegó a sufrir bruscos balanceos antes de tocar tierra, aunque finalmente pudo aterrizar sin incidentes.
- La cuadrilla de los Sin Suela
- La Palma gana el premio a Mejor Localización Europea 2026
- El científico Nemesio Pérez, reconocido por su trabajo tras la erupción del Tajogaite en La Palma
- El Cabildo de La Palma sopesa impulsar la vivienda industrializada para sortear la crisis
- Así moldearon su sueño laboral tres palmeras
- El Cabildo de La Palma cierra Playa Chica, en Puerto Naos, para ampliar el estudio de gases
- Tijarafe celebra un año más sus fiestas en honor a Nuestra Señora de Candelaria
- Acciona se impone en el concurso para reforzar el puerto de Tazacorte en La Palma