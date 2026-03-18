Puerto Naos da otro paso en su recuperación: 24 viviendas en vías de autorización
El Cabildo de La Palma tramita el permiso para conceder 24 nuevas viviendas y autoriza además el regreso a otra casa en la zona tras verificar las condiciones de seguridad
La recuperación de Puerto Naos continua dando pasos. El Cabildo de La Palma estudia autorizar 24 nuevas viviendas en la zona naranja de este núcleo costero, uno de los más afectados tras la erupción del volcán Tajogaite.
La decisión se ha abordado en el Comité Asesor del Plan Insular de Emergencias (Peinpal), que también ha dado luz verde al regreso a una vivienda en la calle José Guzmán Pérez y Pérez, una vez firmado el protocolo de seguridad obligatorio.
El objetivo, según el Cabildo, es avanzar en la recuperación progresiva del Valle de Aridane, garantizando en todo momento la seguridad de vecinos y visitantes. Para ello, se mantiene un control continuo de los niveles de gases en la zona, uno de los principales condicionantes desde la erupción volcánica.
Más viviendas y locales en proceso de reapertura
La sectorización de Puerto Naos —dividida en zonas según el nivel de riesgo— sigue ampliándose. En este contexto: 1.121 viviendas ya cuentan con autorización, y 995 tienen la documentación completa para el regreso. Además, se estima que hay 78 locales comerciales, de los cuales 35 pueden abrir y 24 ya han firmado el protocolo. También existen 67 garajes, con 38 autorizados y solo 2 con protocolo firmado; y de los 48 ascensores, 22 tienen permiso y 12 están operativos.
En paralelo, en la zona de La Bombilla, hay 57 viviendas autorizadas, aunque seis aún están pendientes de completar los trámites necesarios. Además, el único local comercial de la zona sigue sin permiso para reabrir.
Un regreso gradual marcado por la seguridad
Desde el Cabildo insisten en que la recuperación de Puerto Naos es un proceso lento pero constante, condicionado por la evolución de los gases volcánicos. La ampliación de zonas verdes y naranjas permite avanzar en el retorno, pero siempre bajo estrictos controles.
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