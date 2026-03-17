Nuevo paso de la ‘Altamira de La Palma’ para convertirse en Patrimonio Mundial

El Parque Cultural La Zarza y La Zarcita, conocido como ‘la Altamira de La Palma’ por la espectacularidad y complejidad de los grabados que reúne o ‘la Capilla Sixtina del arte rupestre palmero’, da un nuevo paso hacia el objetivo de convertirse en Patrimonio de la Humanidad. Finalizadas las obras de mejora y ampliación, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de La Palma ya tienen el diseño del museo que se abrirá en el centro de interpretación ubicado en Garafía.

La nueva sala de exposición permanente de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Canarias contará con espacios dedicados a la historia de la investigación y las excavaciones llevadas a cabo en La Zarza y La Zarcita desde su descubrimiento en 1941. El objetivo es ofrecer a la ciudadanía una experiencia más moderna, didáctica y accesible sobre este legado de los primeros pobladores de La Palma, los benahoaritas.

Además, se ofrecerá información sobre las tipografías, las técnicas, los soportes y el significado de los petroglifos. La idea es que cada parque arqueológico de la isla se especialice en una temática diferente. En este caso de Garafía, el foco principal se situará en los espacios rituales y los grabados rupestres, conocidos como santuarios en medio de una tupida vegetación, en la zona de laurisilva de Garafía.

Estas estaciones de grabados están entre los restos más importantes de los primeros pobladores de las Islas

Este proyecto supone «el paso definitivo» para la reapertura del parque prevista para principios de 2027. Lo aseguró el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, durante la presentación ayer del museo del Parque Cultural La Zarza y La Zarcita.

Clavijo también destacó que esta iniciativa llega en un momento «especialmente relevante para el patrimonio cultural de la Isla» ya que los grabados rupestres de La Palma ya forman parte de la Lista Indicativa de España para su posible inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco. En este sentido, el director general declaró que es «fundamental seguir avanzando de forma coordinada entre administraciones, comunidad científica y sociedad civil para fortalecer el expediente con proyectos consolidados como este».

Este conjunto arqueológico está compuesto por cinco estaciones de grabados rupestres benahoaritas, así como asentamientos pastoriles y varias covachas (cueva pequeña, gruta o cavidad rocosa poco profunda que sirve de refugio) y cejos (abrigo rocoso en un risco, a menudo utilizado para cobijarse) de ocupación estacional. La zona arqueológica se distribuye principalmente a lo largo del caboco (agujero en el lecho de un barranco que retiene agua) de La Zarza, en el municipio de Garafía, a mil metros de altitud. Es una huella única de los primeros pobladores de Canarias tanto por su amplitud como por la complejidad de sus motivos.

En La Zarza se han encontrado 39 paneles de grabados a ambos lados del caboco, aunque son difíciles de diferenciar al estar prácticamente unidos. Mientras, en La Zarcita, barranco contiguo al de La Zarza, encontramos dos estaciones: La Zarcita I, con dos paneles orientados respectivamente a los ocasos del solsticios de verano e invierno; y La Zarcita II, de mayor tamaño y que consta de 20 paneles. Pero hay más. Si se desciende por el barranco de La Zarza, en el margen izquierdo, se pueden encontrar otras tres estaciones: El Llano de La Zarza, la Fuente de Los Palomos y la Fajaneta del Jarito. Los motivos sagrados representados pueden agruparse en cuatro categorías: espirales, circuliformes, meandros y lineales. Se disponían en lugares destacados siguiendo unos patrones determinados, con la intención de que su visualización se pudiese mantener de forma duradera.

La intención es que el Parque Cultural de La Zarza y La Zarcita reabra al público a principios de 2027

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, manifestó durante la presentación de la iniciativa museística la «importancia» de este espacio para «el desarrollo local» y defendió que «el patrimonio puede y debe convertirse en un elemento dinamizador para el norte de La Palma». «Pero, por encima de todo, nuestra prioridad es salvaguardar este legado excepcional para que las futuras generaciones de palmeros y palmeras conozcan la historia de la Isla», concluyó.

El alcalde de Garafía, José Ángel Sánchez, celebró el avance del proyecto: «La recuperación de La Zarza no solo devuelve al municipio su principal referente patrimonial, sino que refuerza nuestra identidad y nuestra oferta como destino cultural de calidad».

El inspector de Patrimonio Cultural del Cabildo, Jorge Pais, reveló que «no solo se actualizan los contenidos sino también el enfoque», ya que «los recursos y la información se habían quedado obsoletos después de veinte años». «Con la remodelación, garantizamos la difusión y puesta en valor de un enclave único para comprender la cultura benahoarita», remarcó.