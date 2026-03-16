El científico Nemesio Pérez, reconocido por su trabajo tras la erupción del Tajogaite en La Palma

El Comisionado de la Administración General del Estado, Héctor Izquierdo, para la reconstrucción de La Palma entregó el pasado viernes, 13 de marzo, una placa de reconocimiento al científico Nemesio Pérez. La placa fue entregada por su labor durante la gestión de la emergencia volcánica y el posterior proceso de recuperación de la isla después de la erupción del volcán Tajogaite.

Pérez, coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y director del Área de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), recibió la distinción en representación de los equipos de ambas instituciones, dependientes del Cabildo de Tenerife.

El reconocimiento pone en valor la trayectoria del personal científico y técnico de estos organismos durante la crisis volcánica y en los años posteriores, destacando su contribución al conocimiento del fenómeno eruptivo, al seguimiento de sus efectos sobre el territorio y la población, así como al trabajo continuado que desarrollan en la isla.

Durante el acto, Izquierdo subrayó el papel desempeñado por la comunidad científica y los equipos técnicos que participaron en la gestión de la emergencia, destacando que su trabajo fue clave para garantizar la seguridad de la población y apoyar el proceso de recuperación de La Palma, según recoge una nota del Cabildo de Tenerife.

Seguimiento volcánico en Canarias

El Involcan y el ITER llevan más de 27 años participando en la monitorización de la actividad volcánica en Canarias mediante la aplicación de métodos geofísicos y geoquímicos, lo que ha permitido avanzar en el conocimiento del comportamiento volcánico del archipiélago.

Además, ambos organismos han colaborado en diferentes proyectos destinados a la recuperación y reconstrucción de La Palma tras la erupción del Tajogaite en 2021.

Proyecto para recuperar Puerto Naos y La Bombilla

Entre estas iniciativas destaca el proyecto ALERTA CO2, desarrollado conjuntamente por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Involcan y financiado por el propio IGN.

Este proyecto ha permitido avanzar en la recuperación de la actividad en los núcleos poblacionales de Puerto Naos y La Bombilla, afectados durante los últimos años por concentraciones anómalas de dióxido de carbono (CO2) de origen volcánico.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, señaló que este reconocimiento "pone en valor el trabajo de los equipos científicos y técnicos que han contribuido de forma decisiva a mejorar el conocimiento de la actividad volcánica en Canarias y a apoyar la gestión de una emergencia de gran magnitud como la que vivió La Palma".

Martínez destacó además que la labor de Nemesio Pérez y de los equipos implicados "ha sido fundamental tanto durante la erupción como en el seguimiento posterior, aportando información científica clave para comprender su evolución y sus efectos".

Reconocimientos a otras entidades

El comisionado para la reconstrucción de La Palma también entregó placas de reconocimiento a otras entidades y profesionales implicados en la gestión de la emergencia volcánica y en el proceso de recuperación de la isla.

Entre ellos se encuentran la Unidad Militar de Emergencias (UME), el decano del Colegio de Notarios de Canarias, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y la subdirectora general de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos del Instituto Geográfico Nacional.