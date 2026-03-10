Tijarafe se rearma para la detección temprana de incendios forestales

El Gobierno de Canarias instalará en los próximos meses un total de 39 sensores en zonas de bosque del municipio palmero de Tijarafe dentro de un proyecto pionero de detección temprana de incendios ejecutado por la empresa Securitas. El viceconsejero de Emergencias del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, ha asegurado en la presentación que la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a la detección y gestión de incendios forestales es uno de los «objetivos» del Gobierno para «transformar la manera en que las Islas afrontan los nuevos retos en materia de emergencias».

Así, ha explicado que se ha elegido la isla de La Palma como punto de inicio del despliegue de este sistema porque es una de las que «tiene más masa forestal respecto a su territorio».

El sistema, según ha referido, no solo supone la instalación de sensores en la zona próxima al barranco del Garome, sino también la colocación de dos estaciones de comunicación que garanticen que esos datos lleguen de manera instantánea al centro de toma de decisiones.

Los sensores comenzarán a instalarse en los próximos días y estarán desplegados y calibrados en aproximadamente seis semanas, recoge una nota del Gobierno.

El sistema, que puede ser gestionado de manera remota, tiene como objetivo la detección temprana mediante sensores que analizan el aumento de la temperatura, los gases emitidos por los materiales, la humedad o la presión relativa.

Estos datos son interpretados y remitidos, a través de una red de comunicación autónoma, a la plataforma de mando y control. Esta red de comunicación funciona incluso en zonas sin cobertura móvil y acceso a energía eléctrica. Los datos obtenidos por los 39 sensores se integran con otros incorporados al propio sistema. n