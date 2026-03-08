Tazacorte honra el legado de sus mujeres con una semana de actos por el 8M

La Villa y Puerto de Tazacorte proyecta la reivindicación, la memoria y la celebración para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Durante toda una semana, el municipio palmero se ha convertido en un espacio de encuentro, reflexión y reconocimiento al talento, la fortaleza y la historia de las mujeres, con una programación pensada para compartir, aprender y seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Impulsada por la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tazacorte, dirigida por Lisi Sánchez, la iniciativa refleja el compromiso del municipio con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, apostando por la sensibilización social, la participación ciudadana y el reconocimiento público a las mujeres que han marcado la historia local.

Bajo el lema “Creciendo juntas y avanzando en igualdad”, el Ayuntamiento ha diseñado una agenda diversa que se desarrollará a lo largo de toda la semana, con propuestas abiertas a la ciudadanía que combinan actividades educativas, deportivas, culturales y de reconocimiento social. El objetivo consiste en visibilizar los logros alcanzados por las mujeres y recordar el camino que queda por recorrer.

La programación arrancó el pasado 2 de marzo con una original “Gincana sobre igualdad”, dirigida a toda la población y desarrollada por las profesionales del proyecto “Construyendo Puentes de Oportunidad”. La actividad, que se estructuró en cuatro estaciones con dinámicas participativas centradas en valores de igualdad, permitió a las personas participantes reflexionar de forma lúdica sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Como símbolo de crecimiento y esperanza, al finalizar la jornada, cada participante recibió un bulbo, representando el florecer, la fortaleza y la resiliencia femenina. La iniciativa fue acogida con gran entusiasmo por parte de la ciudadanía.

El programa continuó el 4 de marzo con una actividad que combinó tradición y reivindicación: una demostración de lucha canaria femenina en la que luchadoras procedentes de distintos puntos de la isla de La Palma mostraron su técnica, su fuerza y su determinación en uno de los deportes más emblemáticos del archipiélago. Un gesto que sirvió para visibilizar la presencia cada vez mayor de mujeres en disciplinas históricamente masculinizadas.

La agenda siguió el 5 de marzo con la marcha “Creciendo en Igualdad”, una iniciativa simbólica que recorrió el municipio y que buscó reforzar el compromiso colectivo de Tazacorte con la igualdad de derechos y oportunidades. Vecinos y vecinas se sumaron a esta caminata reivindicativa que puso de manifiesto la importancia de caminar juntos hacia una sociedad más equitativa.

El 6 de marzo, las actividades se centraron en el bienestar y el cuidado personal con una jornada dedicada al bienestar social, que incluyó sesiones de zumba y relajación impartidas por profesionales.

El momento más emotivo llega hoy 8 de marzo con la celebración de la III Gala de la Mujer 8M, un acto especialmente significativo en el que el Ayuntamiento rinde homenaje a mujeres mayores de 90 años del municipio. Con este reconocimiento, Tazacorte quiere agradecer públicamente el esfuerzo, el trabajo y el legado de generaciones de mujeres que, con su dedicación y valentía, contribuyeron al desarrollo social, económico y cultural del municipio. La gala contará además con actuaciones de artistas locales, convirtiéndose en una velada cargada de emoción, memoria y orgullo colectivo.

Detrás de esta programación se encuentra el firme impulso de la concejala Lisi Sánchez, quien ha defendido la importancia de generar espacios de reflexión y reconocimiento que fortalezcan la igualdad en el ámbito local. Desde su área se trabaja para que el 8M sea una oportunidad para seguir construyendo conciencia social y reforzar el compromiso institucional con los derechos de las mujeres.

La programación cuenta además con la colaboración del proyecto “Construyendo Puentes de Oportunidad”, financiado por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y gestionado por la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración. Esta iniciativa tiene como objetivo promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la participación activa de la ciudadanía en Tazacorte.

Noticias relacionadas

Con esta semana de actividades, el municipio palmero demuestra que la igualdad se construye día a día, desde lo local y con la implicación de toda la comunidad.