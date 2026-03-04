El Cabildo de La Palma cierra Playa Chica, en Puerto Naos, para ampliar el estudio de gases

El Cabildo de La Palma ha acordado el cierre temporal del acceso a Playa Chica, en Puerto Naos, como medida preventiva para ampliar la toma de datos en los trabajos de mitigación de gases que se desarrollan en la zona costera del Valle de Aridane.

La decisión fue adoptada en el marco del Comité Asesor del Plan Insular de Emergencias (Peinpal) y estará en vigor desde el 7 de marzo a las 00:00 horas hasta el 13 de marzo a las 23:59 horas. Durante este periodo, los equipos técnicos intensificarán el control y seguimiento de las concentraciones de gases asociadas a la erupción del Volcán Tajogaite.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha subrayado que la prioridad de la institución es "garantizar la seguridad de residentes y visitantes", insistiendo en la necesidad de mantener una vigilancia constante en las áreas más sensibles. En este sentido, recordó que La Palma continúa adaptándose a la nueva realidad derivada del proceso eruptivo, compatibilizando la recuperación de la normalidad con la adopción de medidas de protección.

Avances en la reapertura de viviendas en Puerto Naos

En la misma reunión del Peinpal se autorizó el uso del ascensor del edificio Gardenia y de la vivienda número 25 de la calle Mauricio Duque Camacho, ambos situados en la denominada zona azul de Puerto Naos, considerada de menor riesgo.

Además, se avanzó en la sectorización de la zona naranja con la incorporación de dos edificios más, ubicados en las calles Mauricio Duque Camacho y Maximiliano D. Montesinos, un paso que permitirá seguir ampliando progresivamente los espacios habilitados para el retorno vecinal.

Actualmente, en Puerto Naos se ha autorizado el regreso a 1.120 viviendas. De ellas, 993 ya han formalizado la firma del protocolo obligatorio establecido para retomar la residencia, un trámite imprescindible dentro del plan de seguridad y control de gases.

Situación en La Bombilla

En el núcleo de La Bombilla, también afectado por la acumulación de gases vinculados a la erupción del Tajogaite, se han autorizado 57 viviendas, mientras que seis permanecen pendientes de completar el procedimiento requerido.

El Cabildo de La Palma insiste en que todas estas decisiones se adoptan en base a criterios técnicos y en la evolución de las mediciones, manteniendo como eje principal la seguridad de la población en Puerto Naos y el resto de enclaves costeros del Valle de Aridane.