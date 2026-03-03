El Cabildo de La Palma sopesa impulsar la vivienda industrializada para sortear la crisis

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mantenido una reunión estratégica con representantes de cinco empresas punteras de Navarra y la gerencia del iCONS - Clúster de la Industrialización de la Construcción de Navarra con el objetivo de explorar vías de colaboración para implementar en la Isla modelos de vivienda industrializada, caracterizados por su rapidez de ejecución y su excelencia constructiva.

Este encuentro se enmarca en la colaboración que el Cabildo de La Palma mantiene con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra con el objetivo de ofrecer respuestas eficaces tanto para las personas afectadas por la erupción volcánica como para ampliar el parque de vivienda pública en la Isla.

«Nuestro compromiso es dar más posibilidades a los afectados y trabajar desde la Institución en caminos que posibiliten contar con vivienda pública de calidad. El Cabildo seguirá aportando fondos públicos para resolver el problema habitacional en La Palma», defendió Sergio Rodríguez.

Este modelo no solo reduce drásticamente los tiempos de espera, sino que minimiza errores y costes

Las empresas participantes en este encuentro destacan por aportar sistemas integrados e integradores de obras, lo que permite pasar de la construcción artesanal in situ a un sistema de fabricación de componentes en taller que se ensamblan en el destino. Este modelo no solo reduce drásticamente los tiempos de espera, sino que minimiza errores y costes.

Un punto clave de la reunión mantenida en el Cabildo fue la solvencia logística. Las empresas del clúster iCONS han confirmado que cuentan con la infraestructura y capacidad necesarias para el transporte de los materiales y sistemas integrales hacia las Islas, superando así los retos de la fragmentación territorial.

El iCONS es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que lidera la transformación del sector de la edificación en Navarra hacia un modelo industrializado, sostenible y digitalizado. Su objetivo es clúster avanzar y transformar el sector de la construcción a través de una unión de profesionales y empresas con ideas y proyectos que ofrecen a la sociedad. Sus pilares se alinean con las necesidades de reconstrucción de La Palma en la sostenibilidad, digitalización y apuesta por la colaboración público-privada.

En el marco de la relación que el Cabildo mantiene con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, este tipo de clústeres se posicionan como referentes para una reconstrucción que no solo sea rápida, sino también respetuosa con el entorno.