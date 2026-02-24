Acciona se impone en el concurso para reforzar el puerto de Tazacorte en La Palma

Puertos Canarios culmina la licitación de las obras de ampliación del contradique del puerto de Tazacorte, una intervención destinada a mejorar las condiciones de abrigo de la dársena intermedia frente al oleaje y a incrementar la seguridad de las maniobras en la entrada al muelle. La mesa de contratación propone la adjudicación del contrato a la empresa Acciona por un importe de 5,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses tras concurrir cuatro licitadores al procedimiento publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El objetivo de la actuación es dotar al puerto de unas condiciones más estables de calma interior, facilitando el atraque de embarcaciones y mejorando la operatividad y la maniobrabilidad en la bocana de acceso, especialmente en episodios de mar de fondo.

Las obras contemplan la prolongación del contradique existente mediante dos tramos que suman 130 metros, configurando una alineación en «L» (102 metros en prolongación del dique actual y 28 metros perpendiculares), además de la demolición parcial (34 metros) del espigón de ribera para liberar la zona de maniobras y facilitar el trazado del nuevo contradique. Parte de los materiales generados se reutilizarán en la nueva estructura.

El proyecto incluye un talud disipador de oleaje con manto de bloques de hormigón, la ejecución de la superestructura y una plataforma de servicio con pavimento de hormigón, así como la instalación de equipamientos de atraque (bolardos, defensas y escaleras) y un nuevo balizamiento con dos balizas luminosas alimentadas mediante paneles fotovoltaicos.

Una vez se notifique la adjudicación definitiva y se formalice el contrato, está previsto que los trabajos comiencen en el segundo trimestre de este año y finalicen en el verano de 2027.