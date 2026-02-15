Tierra Bonita denuncia que existe «una reconstrucción a la carta» en la zona cero del volcán de Tajogaite

Horas después de que el ministro Torres declarara a los pies del Tajogaite que «el Estado ha cumplido al 100% con los afectados del volcán», la plataforma Tierra Bonita denuncia falta de transparencia en torno a las obras de reconstrucción del Valle de Aridane, en concreto, apunta que «existe una reconstrucción a la carta», matiza su presidente, Francisco Rodríguez Pulido, en referencia a una visita del ministro de Política Territorial que dejó «más dudas que certezas», critica sobre un proceso que define como «opaco».

Lo primero que censura Rodríguez Pulido es que «todo eso de crear una Comisión Mixta de seguimiento está muy bien, pero es importante escuchar la opinión de los afectados... El ministro vino, se reunió con políticos de los municipios del Valle de Aridane y se marchó con la misma sin escuchar las sensaciones de los vecinos que sufrimos los efectos de la erupción», añadiendo que «Tierra Bonita tiene que expresar su perplejidad y preocupación por el desarrollo de un convenio que, en lugar de generar certidumbre, sirve para que el Cabildo y los ayuntamientos del Valle de Aridane ejecuten una reconstrucción a la medida de determinados intereses particulares».

Tierra Bonita insiste en el hecho de que nadie da explicaciones de nada, «vemos unas máquinas picando sobre las coladas, pero no sabemos para qué... Un día están en un sitio y a la semana siguiente en otro. Alguien debe aclarar qué sentido tienen esos movimientos, ¿no?», solicita Rodríguez sin olvidar que «se está ejecutando una reconstrucción a la medida de determinados intereses particulares, con una negativa sistemática a facilitar información de los expedientes de las obras». Esa es la razón por la que Tierra Bonita entiende que la visita de Ángel Víctor Torres a la zona cero de la crisis volcánica de 2021 era una «oportunidad inmejorable» para que se dieran explicaciones a unos vecinos que «siguen sin respuestas».

"No basta con ver que te han ingresado un dinero en la cuenta del banco, es necesario saber qué proyecto de futuro les queda en la tierra en la que han crecido. Alguien tendrá que explicar ese asunto» Francisco Rodríguez Pulido — Presidente de Tierra Bonita

Tierra Bonita intentó sin éxito que el ministro Torres conociera de primera mano sus miedos frente a un procedimiento al que, según su directiva, le faltan muchas horas de luz y taquígrafo. «La intención continúa siendo hacerle llegar nuestras reivindicaciones», anuncia Rodríguez Pulido en relación a una evolución que tiene «muchos claroscuros desde sus orígenes», reitera casi al mismo tiempo que expone que «la adjudicación de obras bajo el paraguas de la emergencia no puede justificar que se prescinda de manera sistemática de los procedimientos de publicidad, igualdad de trato y control de los fondos públicos», enumera sin olvidar que no se ha notificado a los afectados el grado de afección que la reconstrucción de los viales tiene sobre sus propiedades, lo que «vulnera claramente derechos básicos de la información y participación, y dificulta que estas personas conozcan sus posibles derechos, responsabilidades y compensaciones». Y es que para Rodríguez Pulido «no basta con ver que te han ingresado un dinero en la cuenta del banco, es necesario saber qué proyecto de futuro les queda en la tierra en la que han crecido. Alguien tendrá que explicar ese asunto», subraya.

Entre los pasos que tiene programado dar Tierra Bonita en las próximas semanas está solicitar al Estado «información y control presupuestario del convenio que está en vigor [el que según Torres está al día por parte de las arcas nacionales]; informes sobre el estado de ejecución de cada obra; documentación que muestre avances frente a presupuestos e hitos; información sobre las notificaciones de expropiación forzosa; informes periódicos de progreso para verificar el cumplimiento de plazos y especificaciones técnicas, así como los cuadros de gastos y rendimientos, con registros de pagos, liquidaciones y certificaciones de obra». Vamos, lo que está reclamando la plataforma ciudadana es una auditoria pública en toda regla. Otra de las cuestiones que preocupa es que «en todas las obras del convenio Canarias-Estado para la reconstrucción, no exista información sobre los criterios que se siguen en las adjudicaciones y el cumplimiento de la normativa; no sobre contratos y responsabilidades; ni sobre la intervención y supervisión, como evaluaciones técnicas de ejecución, calidad y cunplimiento de especificaciones».

Con cinco procesos judiciales ya abiertos [uno por la vía penal y cuatro por lo contencioso administrativo], Tierra Bonita concluye que si no se dan las condiciones que están reclamando no quedará otra alternativa que volver a recurrir a la justicia. En este sentido, la plataforma de afectados considera que «se está creando un caldo de cultivo perfecto para albergar sospechas de desviación de poder, además de otros posibles indicios de ilícitos como malversación de fondos o uso indebido de subvenciones, fraude en contrataciones y licitaciones, tráfico de influencias, interferencias indebidas, ocultamiento de información y falta de rendición de cuentas», expresan en un posicionamiento en torno a lo que ellos entienden como una «reconstrucción a la carta».