La Palma gana el premio a Mejor Localización Europea 2026

La Palma ha sido reconocida como Mejor Localización Europea 2026 en los EUFCN Location Awards, celebrados en el European Film Market (EFM), dentro del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale). Este galardón coloca a La Palma entre los destinos cinematográficos más competitivos de Europa y refuerza su proyección internacional como plató natural de primer nivel.

La nominación y victoria destacan la singularidad de los paisajes palmeros —con escenarios volcánicos únicos, bosques de laurisilva, costas y entornos urbanos con identidad propia—, así como la capacidad de la isla para atraer producciones de gran escala y generar impacto económico, empleo local y proyección internacional. Participar en el European Film Market, uno de los foros audiovisuales más importantes del continente, permite a La Palma consolidar su visibilidad global ante productoras, estudios, plataformas y agentes de financiación, facilitando alianzas estratégicas y oportunidades de negocio que fortalecen de manera sostenible la industria audiovisual insular.

De este modo, La Palma se alinea a las estrategias de internacionalización y posicionamiento del sector audiovisual local, en cooperación y coordinación con los impulsos al sector generados desde Canary Islands Film, marca del Gobierno de Canarias para la promoción del sector audiovisual, junto a PROEXCA y el Clúster Audiovisual de Canarias.

Miniserie de Netflix

El galardón supone además un reconocimiento al trabajo de productoras como Volcano Films, responsable del servicio de producción a la danesa Fante Films en el rodaje de la miniserie de Netflix 'La Palma', proyecto que ha posibilitado la nominación.

También productoras canarias de service como Sur Film han contribuido al posicionamiento internacional de La Palma, a través de rodajes como Pluribus, Hostage o The Witcher.

Fotograma de la serie de Netflix ‘La Palma’. / El Día

En este contexto, cabe destacar también el trabajo de profesionales de La Palma como KIPUKA Films & Estudio y su cineasta fundador, Javi Armas, que acudió al European Film Market – Berlinale con su cortometraje Kipuka, en proceso de desarrollo hacia largometraje, demostrando el talento creativo y la capacidad de innovación de la isla.

Para el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, este premio es un reconocimiento al esfuerzo sostenido de los profesionales locales y al valor estratégico del sector audiovisual para la isla: “Este premio reconoce el extraordinario valor de nuestros paisajes, el talento de nuestros profesionales y el trabajo constante para situar a La Palma en la escena audiovisual internacional”, señaló.

Por su parte, la consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destacó que este reconocimiento proyecta a La Palma como un destino preparado para grandes producciones, reforzando el talento local y abriendo nuevas oportunidades de inversión y desarrollo: “Hoy La Palma se proyecta como un escenario consolidado. Este galardón reconoce el trabajo que se viene realizando en La Palma Film Commission en los últimos años, reforzando nuestra estrategia de internacionalización y posicionando la isla como un referente en Europa y en el mundo”, afirmó.

Impulso para la isla

Este premio supone un impulso integral para La Palma: incrementa su visibilidad global, facilita contactos profesionales de alto nivel, atrae proyectos y rodajes internacionales, y consolida la industria audiovisual local, generando un impacto económico directo e indirecto significativo. Al mismo tiempo, impulsa la estrategia de internacionalización de la isla, posicionándola como un destino atractivo no solo para rodajes, sino también para proyectos creativos de alcance global.

Con este reconocimiento, La Palma se consolida como uno de los grandes platós naturales de Europa, combinando singularidad paisajística, infraestructura profesional y talento creativo.