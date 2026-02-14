La Palma opta al premio a Mejor Localización Europea en la Berlinale 2026

La isla de La Palma conocerá este domingo el resultado de los premios de la European Film Commissions Network (EUFCN), donde opta al galardón a Mejor Localización Europea por su papel como escenario de la miniserie de Netflix 'La Palma'.

El anuncio tendrá lugar en el marco del European Film Market (EFM), que se celebra dentro del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale), considerado el principal mercado audiovisual de Europa, según ha indicado este sábado el Cabildo de La Palma.

Tras anunciarse oficialmente la nominación, la isla afronta ahora una cuenta atrás que supone una oportunidad estratégica para seguir consolidando su posicionamiento internacional como destino de rodajes audiovisuales.

La candidatura ha sido seleccionada por el jurado de los Location Awards de la EUFCN —red que agrupa a más de 100 film commissions de 33 países y de la que forma parte Canary Islands Film, vinculación que ha hecho posible esta nominación—, que ha destacado el valor narrativo de las localizaciones y su capacidad para convertir los territorios en protagonistas de las producciones audiovisuales.

European Film Market

El European Film Market reúne cada año a miles de profesionales de la industria —productoras, estudios, plataformas y agentes internacionales—, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro del sector a nivel global.

En esta edición, más de 40 empresas y profesionales canarios participan en el mercado con cerca de 60 reuniones profesionales previamente concertadas con productoras interesadas en rodar en el Archipiélago o establecer acuerdos de coproducción.

La delegación, coordinada por PROEXCA y el Clúster Audiovisual de Canarias, se presenta bajo el lema "Forget love, have a passionate affair with Canarian Cinema", en alusión a la coincidencia del mercado con la celebración de San Valentín.

Miniserie de Netflix

La nominación está directamente vinculada al rodaje de la miniserie de Netflix 'La Palma', producida por la danesa Fante Films, que contó con la productora canaria Volcano Films como responsable del servicio en la isla.

Desde La Palma Film Commission se trabajó de forma coordinada con Volcano Films y hasta 13 instituciones implicadas para la gestión de permisos y la logística del rodaje.

La producción contrató aproximadamente a 150 profesionales locales, además de más de un centenar de figurantes, generando un impacto económico directo estimado en torno a los tres millones de euros, sin contabilizar los efectos indirectos.

Este despliegue evidenció la capacidad organizativa y técnica del sector audiovisual palmero y canario para acoger producciones de gran envergadura.

Asimismo, otras productoras también presentes en el European Film Market – Berlinale, como Sur Film, han desarrollado en La Palma rodajes de grandes producciones internacionales como Pluribus, Hostage o The Witcher, consolidando la experiencia del territorio en proyectos de alto nivel.

Delegación canaria

Entre los profesionales de la delegación canaria se encuentra el cineasta palmero Javi Armas, responsable de la productora Kipuka Films & Estudio, y autor del cortometraje Kipuka, actualmente en proceso de desarrollo para su transformación en largometraje.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, destaca que estar nominados en un foro de la relevancia de la Berlinale supone ya un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando desde hace años para posicionar a la isla como territorio competitivo dentro del sector audiovisual.

"Este momento es una oportunidad para proyectar la imagen de la isla en su conjunto y seguir avanzando en una estrategia de diversificación económica que genera empleo y nuevas oportunidades profesionales", añade.

Por su parte, la consejera de Promoción Económica y consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, subraya que "la presencia de La Palma en el European Film Market no es una acción aislada, sino parte de una estrategia sostenida de internacionalización.

Independientemente del resultado, esta visibilidad ante productores y plataformas internacionales refuerza nuestro posicionamiento como destino preparado para acoger grandes producciones y para impulsar también el talento local, explica.