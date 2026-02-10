Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocho cámaras van a controlar el tráfico y evitar atascos en Santa Cruz de La Palma

Cuatro de los dispositivos son de lectura rápida de matrículas y el resto están programados para acometer funciones de vigilancia de los viarios

Ocho cámaras van a controlar el tráfico y evitar atascos en la capital

Los usuarios de las vías de Santa Cruz de La Palma van a ser ‘vigilados’ por ocho cámaras que ya se han distribuido en puntos estratégicos de la capital. Los nuevos dispositivos de control estarán activados durante las fiestas del carnaval, lo que supondrá una ayuda extra a los recursos policiales encargados de gestionar la afluencia de coches y peatones en las zonas próximas donde se celebran los actos más populares. Esta medida tiene como objetivo reforzar la seguridad vial en puntos estratégicos de la ciudad y mejorar la gestión de la movilidad urbana.

«Estamos invirtiendo en sistemas que nos permitan anticiparnos a los problemas derivados del tráfico y estar mejor coordinados a la hora de contar con una ciudad más ordenada, segura y, sobre todo, preparada para eventos como los carnavales», enumera el alcalde santacrucero, Asier Antona.

Cuatro de las cámaras ya se han programado para que puedan realizar una lectura rápida de las matrículas de los vehículos que cometan una posible infracción o se vean involucrados en algún acto delictivo, mientras que las otras cuatro se centrarán en exclusiva en acciones de vigilancia de la circulación.

«Se trata de un elemento de seguridad pasiva que nos permite tener un mayor control de los accesos al centro de la ciudad y, a su vez, posibilita medir la intensidad de tráfico en el municipio, en especial en las horas puntas», precisa el concejal responsable de Proyectos Estratégicos, Juan José Cabrera. «Con ellas vamos a controlar las entradas norte y sur y el centro», amplía.

