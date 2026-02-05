Absueltos de defraudar 825.000 euros al Cabildo de La Palma por el asfaltado de una vía

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto de los cargos de estafa y falsificación a un funcionario del Cabildo de La Palma y al representante de una contrata, a los que se les atribuía un presunto fraude por valor de 825.000 euros en el asfaltado de la carretera del norte a su paso por El Time.

La Audiencia avala la explicación de los acusados de que el desfase se corresponde a una mejora en la propuesta aprobada en 2020 que consistió en actuar en casi 69.000 metros cuadrados, frente a los 60.000 proyectados, lo implica unos 9.000 más.

Dado que el fallo emitido en diciembre no ha sido recurrido ya es firme, al no haberse podido demostrar la acusación basada en que la obra ejecutada ascendía a 600.000 euros mientras que su presupuesto fue de 1,4 millones, por lo que cantidad bajo sospecha era la diferencia entre ambas cifras.

Desde la empresa se mantuvo que el fresado del pavimento de aglomerado asfáltico no se realizó por decisión del otro acusado, el director de la obra, "al no verse necesario", invirtiendo ese importe en el barrido y limpieza de toda la superficie de la obra, la cual no estaba valorada en el proyecto.

El ingeniero técnico del Cabildo estuvo al frente de la ejecución de la carretera de circunvalación de la isla, una de las más frecuentadas por el tráfico hasta llegar a registrar 3.000 vehículos diarios.

Deterioro de la vía

Debido a su deterioro se presentó un proyecto de repavimentación que consistía en extender una capa de rodadura en los puntos más deteriorados para sustituirla por una nueva.

Fue el incendio de un coche accidentado el que reveló el que se conoció como fraude del asfalto cuando ya había sospechas sobre el grosor de algunos pavimentos recién ejecutados y, tras realizar informes técnicos, la institución insular acudió a los tribunales.

La Fiscalía pedía seis años de cárcel y pago de una multa de 6.300 euros para el trabajador de la empresa, otros 4,1 millones a la adjudicataria y devolución de lo supuestamente estafado, mientras que al técnico del Cabildo y director de la obra le solicitaban otros seis años de cárcel y pagar 10.000 euros.

El juicio tuvo lugar a finales de noviembre cuando la Audiencia Provincial se desplazó a la isla, el fallo fue emitido a mitad del mes de diciembre y se da a conocer ahora dado que es firme, al no haberse presentado recurso alguno.