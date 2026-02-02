La Palma
El Cabildo de La Palma «blinda» el Plan de Cooperación con 16,6 millones
La institución aprueba el ajuste administrativo que garantiza las inversiones en obras y servicios en los 14 municipios hasta 2028
El Cabildo Insular de La Palma «blindó» el Plan de Cooperación en Obras y Servicios Municipales con 16,6 millones. El procedimiento aprobado el pasado viernes rectificó y consolidó el gasto plurianual.
La institución aprobó el ajuste administrativo necesario para garantizar las inversiones en obras y servicios en los 14 municipios de la Isla en el periodo 2025-2028.
Según el Cabildo palmero, «este ajuste técnico permite que los procesos de licitación y ejecución de las obras no sufran retrasos administrativos, dando seguridad jurídica y económica a las administraciones locales».
El Plan 2025-2028 ya cuenta con una relación detallada de obras y servicios incluidos, «fruto de la coordinación previa entre el Servicio de Infraestructuras del Cabildo y los municipios». Con esta rectificación, el equipo de Gobierno asegura «la continuidad de un modelo de gestión que prioriza la eficacia en la ejecución de la obra pública y el apoyo constante a la administración municipal», comunicaron.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, destacó que «el plan, financiado al 100% con fondos propios del Cabildo insular, es la herramienta principal para que todos los ayuntamientos de La Palma ejecuten obras de saneamiento, pavimentación, mejora de redes de abastecimiento y otras infraestructuras importantes y esenciales».
