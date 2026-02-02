Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo de La Palma «blinda» el Plan de Cooperación con 16,6 millones

La institución aprueba el ajuste administrativo que garantiza las inversiones en obras y servicios en los 14 municipios hasta 2028

Imagen de los daños ocasionados en el colegio azul de La Laguna por la erupción del Tajogaite.

Imagen de los daños ocasionados en el colegio azul de La Laguna por la erupción del Tajogaite. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

El Día

El Día

Santa Cruz de La Palma

El Cabildo Insular de La Palma «blindó» el Plan de Cooperación en Obras y Servicios Municipales con 16,6 millones. El procedimiento aprobado el pasado viernes rectificó y consolidó el gasto plurianual.

La institución aprobó el ajuste administrativo necesario para garantizar las inversiones en obras y servicios en los 14 municipios de la Isla en el periodo 2025-2028.

Según el Cabildo palmero, «este ajuste técnico permite que los procesos de licitación y ejecución de las obras no sufran retrasos administrativos, dando seguridad jurídica y económica a las administraciones locales».

El Plan 2025-2028 ya cuenta con una relación detallada de obras y servicios incluidos, «fruto de la coordinación previa entre el Servicio de Infraestructuras del Cabildo y los municipios». Con esta rectificación, el equipo de Gobierno asegura «la continuidad de un modelo de gestión que prioriza la eficacia en la ejecución de la obra pública y el apoyo constante a la administración municipal», comunicaron.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, destacó que «el plan, financiado al 100% con fondos propios del Cabildo insular, es la herramienta principal para que todos los ayuntamientos de La Palma ejecuten obras de saneamiento, pavimentación, mejora de redes de abastecimiento y otras infraestructuras importantes y esenciales».

