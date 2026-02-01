El Cabildo de La Palma adjudica la mejora del acceso al Roque de Los Muchachos

El Cabildo de La Palma ha dado un paso definitivo para la modernización de una de las infraestructuras viarias más estratégicas de la isla. Con la adjudicación de la repavimentación y mejora de las carreteras al Roque de los Muchachos (LP-4) y el acceso a Observatorios (LP-403), se consigue, por fin, intervenir en una vía que demanda esta actuación desde hace más de una década.

El proyecto fue adjudicado por un importe total de 4.321.117,14 euros, incluido el Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC). Esta importante inversión cuenta con financiación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. La administración insular recuerda que el anterior grupo de gobierno perdió esta financiación y no realizó ningún tipo de obra en esas carreteras.

La actuación contempla el acondicionamiento integral del firme y la mejora de la seguridad vial en los tramos que dan acceso a la cumbre de la Isla, donde se ubica el Observatorio del Roque de los Muchachos, uno de los centros de astrofísica más importantes del mundo, al que acuden cada año numerosos científicos.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, subrayó la relevancia de esta adjudicación, ya que «no se trata solo de asfaltar una carretera, estamos mejorando el acceso a uno de nuestros principales motores científicos y turísticos». Comentó que la LP-4 soporta condiciones meteorológicas extremas y un tránsito constante de personal científico y visitantes, «por lo que una vía en óptimas condiciones es fundamental para la imagen y la seguridad de La Palma».

Las obras incluyen la rehabilitación de la capa de rodadura, la mejora de la señalización y la adecuación de los márgenes de ambas carreteras.

Con esta adjudicación se cierran los trámites administrativos previos al inicio de los trabajos, que cuentan con un plazo de ejecución diseñado para minimizar, en la medida de lo posible, las afecciones al tráfico en una zona de alta sensibilidad ambiental.

Esta acción se enmarca en la ambiciosa estrategia de mejora de la red de carreteras que el Cabildo palmero está liderando, aprovechando la cooperación con el Gobierno de España para atraer inversiones que modernicen las comunicaciones en el territorio insular.