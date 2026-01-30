Canarias inyecta otros 50 millones a los que perdieron su segunda casa en La Palma

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias inyecta otros 50 millones de euros para los damnificados por la erupción del volcán Tajogaite. El área que preside Nieves Lady Barreto comienza a notificar las órdenes de concesión a las personas afectadas que perdieron su segunda vivienda.

Este proceso llega después de que se completaran los expedientes de regulación para compensar las pérdidas ocasionadas por la catástrofe volcánica a los propietarios de las primeras viviendas y fincas que se vieron dañadas por las coladas. Con esta partida ya son 150 millones los que ha puesto sobre la mesa Presidencia, más 100 del Gobierno de Canarias y otros 100 del Estado. «Hasta diciembre hemos aportado 300 millones», afirma la consejera, quien añade que «en menos de dos años, la Isla ha recuperado más de la mitad del valor del patrimonio privado que se perdió a raíz de la emergencia».

Barreto critica que el Gobierno de España se comprometió a aportar 400 millones de euros y, de momento, sólo ha transferido los 100 correspondientes al año 2023. A fecha de hoy se han pagado las cantidades correspondientes a las indemnizaciones por pérdida de las primeras viviendas, salvo las que no se han podido abonar por la existencia de problemas de herencias o localización de sus dueños– y se están completando los ingresos en las cuentas bancarias de los agricultores que perdieron sus fincas.

Noticias relacionadas

En este proceso de notificación a los titulares de segundas viviendas la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma ha notificado esta resolución a 83 viviendas. «Seguimos cumpliendo con lo planificado y, en enero, tal y como dijimos, empezamos a tramitar los expedientes con este proceso de notificaciones al mismo tiempo que inicia la tramitación de las órdenes de pago», subrayó Barreto sobre una etapa de recuperación que afronta una instante clave para lograr la normalidad tras la erupción.