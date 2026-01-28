¿En qué isla se encuentra el pino canario más antiguo del mundo? Un creador de contenidos nos da la respuesta
Tiene más de 800 años de historia y ha mostrado su gran resistencia con el paso del tiempo
El pino canario es uno de los símbolos naturales del archipiélago. Su resistencia y fortaleza al fuego, así como su capacidad de regeneración como Ave Fénix, son las principales características de esta especie que es reconocible en el mundo entero y que, aunque lo identificamos como especie única del archipiélago, originalmente fue un paleoendemismo, es decir, una especie que se distribuía en una área amplia, pero que, con el paso de los años, solo sobrevive en una región concreta.
Siendo una de las especies más representativas del archipiélago canario, probablemente sientas curiosidad por conocer algunos datos sobre ella. En este caso, te proponemos descubrir dónde se encuentra el ejemplar más antiguo del mundo. Este dato lo ofrece el creador de contenidos David del Rosario en su cuenta de Instagram @medioambientecurioso.
En concreto, según explica, el pino canario más longevo se encuentra en la isla de La Palma.
Más de 800 años
En su publicación, el divulgador señala que dicho ejemplar se encuentra en el municipio de El Paso y es conocido como 'El pino de la Virgen'. "Cuando los aborígenes ya vivían en este territorio, este pino ya existía. Mucho antes que caminos, iglesias y pueblos ya estaba creciendo aquí." De hecho, se estima que tiene más de 800 años de vida.
Además, su resistencia también se ha notado con el paso de los años, sobreviviendo a "sequías, incendios o erupciones volcánicas, y a todos los cambios que han ocurrido en la isla", apunta el creador de contenidos.
