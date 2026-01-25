Santa Cruz de La Palma contará con un Palacio de Congresos diseñado por estudiantes

El Cabildo de La Palma y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra impulsan un proyecto académico e institucional para definir el diseño del futuro Palacio de Congresos y Exposiciones de Santa Cruz de La Palma, una instalación estratégica que permitirá también disponer de 200 plazas de aparcamiento.

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, subraya que la colaboración con la Universidad de Navarra «se ha consolidado como un pilar fundamental para el pensamiento estratégico de La Palma» siendo esta la quinta edición, desde la erupción del volcán Tajogaite en 2021, de una iniciativa que sirve como herramienta para aportar ideas innovadoras a la reconstrucción y al desarrollo socioeconómico de la isla.

Rodríguez destaca la importancia de repensar el territorio «bajo parámetros de excelencia, innovación y sostenibilidad», más allá de la mera reconstrucción de lo perdido tras la erupción y remarca, además, el valor de contar con una de las escuelas de arquitectura más prestigiosas del mundo para elevar el debate sobre las infraestructuras que necesita la isla a medio y largo plazo.

El desarrollo del proyecto se realiza a través del modelo de aprendizaje colaborativo internacional COIL (Collaborative Online International Learning). Bajo la coordinación de la Universidad de Navarra, estudiantes de siete universidades de España y América Latina trabajan conjuntamente en propuestas arquitectónicas destinadas a convertir este espacio en un referente urbano y funcional.

Junto a la Universidad de Navarra participa la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), la Universidad Latina de Costa Rica, la Universidad Privada Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), la Universidad Católica de Santa Fe (Argentina), la Universidad Latina de México y la Universidad del ISTMO (Guatemala).

Como punto de partida, los alumnos realizaron la pasada semana una estancia de campo en La Palma para analizar sobre el terreno las parcelas donde se ubicarán las propuestas. Durante la visita, estudiaron la orografía, el contexto histórico de Santa Cruz de La Palma y las necesidades logísticas de un equipamiento llamado a dinamizar el turismo de congresos y la actividad cultural. n