Oficina de Atención a los afectados del volcán supera las 9000 consultas

La Oficina de Atención e Información para personas afectadas por el volcán ha cumplido este mes de enero 21 meses desde su puesta en funcionamiento el 16 de abril de 2024. En este tiempo, su equipo humano ha atendido un total de 9.200 consultas.

Desde hace unas semanas, cuenta también con una nueva ubicación en la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro, nº57, de Los Llanos de Aridane. Las instalaciones, de 200 metros cuadrados, ofrecen más espacio tanto para los usuarios como para el personal y sustituyen a las dependencias que estaban funcionando en la Avenida Enrique Mederos.

La Oficina, que depende de la Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma y que gestiona la empresa pública Gesplan, ha incorporado, además, como novedad, un departamento de asesoramiento técnico-jurídico para los ayuntamientos, especialmente los del Valle de Aridane, que permitirá agilizar la tramitación de licencias para la reconstrucción de viviendas y fincas.

La puesta en marcha de este servicio de apoyo a los ayuntamientos forma parte de la estrategia de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias para la recuperación de la isla, una vez que se han abonado las compensaciones por las viviendas habituales y las fincas perdidas por el volcán, lo que lleva aparejado un aumento notable de las solicitudes de licencia para la reconstrucción.

El equipo humano de la Oficina de Atención e Información está compuesto por profesionales del ámbito de la Arquitectura, Derecho, Trabajo Social, Sociología y Administración.

El personal se encarga, además, de la recogida de documentación para la incorporación a los expedientes de los afectados y de entregar de manera individualizada las notificaciones.

El horario de atención de la oficina en su nueva ubicación de la Avenida Carlos Francisco Lorenzo Navarro se mantiene como hasta ahora, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y los miércoles de 15:00 a 17:30.

Si bien no es necesaria cita previa, las personas que lo deseen pueden contactar con la oficina llamando al 616 448 456 o a través del correo electrónico escribiendo a atencionlapalma@gesplan.es