El Paso refuerza su liderazgo como destino de naturaleza con más de 240.000 registros de uso turístico vinculados a su territorio en 2025

El municipio de El Paso consolida en 2025 su posicionamiento como uno de los principales referentes del turismo de naturaleza, montaña y paisaje volcánico en la isla de La Palma, reforzando su papel como eje central de la experiencia turística interior. Los datos del pasado año confirman un incremento sostenido de la actividad turística directamente vinculada al municipio, fruto del trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de El Paso, el sector turístico local y el Cabildo Insular de La Palma.

Durante 2025, la Oficina de Información Turística (OIT) de El Paso, gestionada por el Centro Insular de Turismo de La Palma, atendió a 14.220 visitantes, lo que supone 367 personas más que en 2024, confirmando una evolución positiva y constante. El perfil del visitante atendido refleja una notable diversidad, con un peso destacado del turismo nacional y europeo —especialmente del mercado peninsular y alemán—, junto a una presencia significativa de turismo canario, palmero y de cruceristas que recorren la isla y encuentran en El Paso un punto clave de su visita.

Asimismo, El Paso desempeña un papel fundamental como acceso natural al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, al concentrar infraestructuras estratégicas como el Centro de Visitantes, el Mirador de La Cumbrecita y diversos senderos principales. Los datos globales de 2025 reflejan que en torno a 239.000 registros de uso turístico se contabilizaron en estos enclaves situados en el término municipal de El Paso, lo que evidencia la magnitud real del flujo asociado a la Caldera y el peso específico del municipio dentro de la experiencia del Parque Nacional.

Junto a este recurso estructural, El Paso ha consolidado en los últimos años su papel como epicentro del turismo volcánico en La Palma a través de la gestión del acceso al Volcán Tajogaite, un enclave turístico singular a escala insular e internacional. Durante 2025, 23.567 personas realizaron el recorrido al volcán mediante un sistema de visitas guiadas con accesos regulados, gestionado por el Ayuntamiento de El Paso en coordinación con empresas especializadas autorizadas. Este modelo de gestión ha permitido compatibilizar el alto interés generado por el volcán con criterios de seguridad, protección ambiental y uso público ordenado.

El alcalde de El Paso, Eloy Martín, señala que “los datos de 2025 confirman que El Paso se ha consolidado como un municipio clave dentro del modelo turístico de La Palma, gracias a una planificación coherente y a una apuesta firme por los recursos naturales, culturales y patrimoniales que definen nuestra identidad”. Martín añade que “este crecimiento refuerza la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructuras, servicios públicos y equipamientos turísticos, siempre desde un enfoque sostenible y coordinado con el Cabildo Insular y el sector”.

Por su parte, el concejal de Turismo, Omar Hernández, destaca que “el visitante que elige La Palma como destino ya sabe desde el origen a qué isla viene y qué busca: naturaleza, paisaje, autenticidad y experiencias vinculadas al territorio. Nuestro trabajo ha sido interpretar esa demanda y canalizarla hacia el corazón de la isla, donde El Paso concentra algunos de los valores más singulares”. Hernández explica que “esta estrategia se articula a través de la marca ciudad Hola El Paso, una marca que nace del propio municipio, que sienten y respaldan sus vecinos, y que los visitantes abrazan a través de sus experiencias, desarrollada a través de la plataforma www.holaelpaso.es”.

El turismo en El Paso continúa al alza con el impulso de nuevas infraestructuras

En este contexto de crecimiento y consolidación, el municipio de El Paso continúa avanzando de forma decidida en el desarrollo de infraestructuras turísticas estratégicas. Entre ellas destaca la ejecución del futuro Hotel Escuela Monterrey, que se convertirá en el tercero de Canarias y que el municipio ha apostado por ubicar en su territorio. Esta infraestructura no solo supondrá un incremento de la capacidad alojativa, sino que tendrá un marcado carácter formativo de ámbito insular, orientado a la mejora de la cualificación profesional, el refuerzo del sector turístico y la elevación de la calidad del servicio como elemento diferencial del destino.

Asimismo, El Paso impulsa el desarrollo del futuro Centro de Visitantes Macaronésico-Forestal, ubicado en la Hacienda del Pino, un equipamiento que permitirá ofrecer a residentes y visitantes un recorrido por la historia forestal de Canarias. Este espacio contará con un importante componente divulgativo, cultural y científico, con un área específica dedicada al Pino de la Virgen, especie de alto valor patrimonial, cultural y ambiental, reforzando el vínculo entre turismo, conocimiento y conservación del entorno.

Este crecimiento está estrechamente ligado a la ubicación estratégica del municipio, a su red de senderos, a los equipamientos asociados al Parque Nacional, al Museo de la Seda, al Centro de Interpretación de los Petroglifos Benehauno y a un paisaje volcánico y protegido que define la identidad de El Paso. Una parte muy significativa de las consultas turísticas registradas están relacionadas con el propio municipio, las rutas de senderismo y los recursos naturales, lo que confirma el interés creciente por un turismo activo, cultural y vinculado al territorio.

El Paso se reafirma así como un municipio eminentemente de montaña que, sin el recurso tradicional de sol y playa, ha sabido posicionarse como referente del turismo de naturaleza y volcánico. La elevada intensidad de uso vinculada a la Caldera de Taburiente y al volcán Tajogaite evidencia que el visitante que elige La Palma busca cada vez más el corazón montañoso y volcánico de la isla, sus paisajes, su biodiversidad y un modelo turístico respetuoso con el entorno.

Una estrategia coordinada con impacto en la economía local

Las campañas de promoción impulsadas por el Ayuntamiento se coordinan con las estrategias insulares y regionales, de modo que, una vez el visitante llega a La Palma, identifica a El Paso como una elección natural dentro de su experiencia. En este sentido, añaden “se ha apostado por acciones específicas en los puntos de llegada a la isla, tanto por vía aérea como marítima, mediante soportes publicitarios físicos que dirigen a plataformas digitales del municipio, desde las que se ofrecen experiencias turísticas vinculadas a la naturaleza, el paisaje volcánico, la cultura y el patrimonio”.

“Los registros en 2025 confirman que esta estrategia está funcionando y que El Paso canaliza una parte muy relevante de la experiencia turística de la isla». Este

crecimiento genera beneficios directos e indirectos que el Ayuntamiento de El Paso prevé cuantificar en los próximos meses mediante un estudio específico de impacto económico. No obstante, ya existe una evidencia clara de los sectores más fortalecidos, entre los que destacan la hostelería, el transporte —especialmente el servicio de taxis del municipio— y las empresas de ocio activo y guías especializados vinculados al Parque Nacional, al volcán Tajogaite y al turismo de naturaleza.

Con estos resultados, El Paso reafirma su compromiso con un modelo turístico

sostenible, ligado al territorio, al medio ambiente y a la identidad local, consolidándose como uno de los municipios que mejor orienta el creciente interés por La Palma como destino de naturaleza, cultura y experiencias auténticas.