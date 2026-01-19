El Tajogaite guía el presupuesto palmero por quinto año consecutivo

La erupción del volcán Tajogaite de 2021 y la necesidad de incentivar la recuperación económica marca por quinto año consecutivo el presupuesto del Cabildo de La Palma. La Corporación insular presentó ayer sus cuentas para este año 2026, que ascienden a 223 millones de euros, un 4,9% menos que en 2025.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, explicó que el presupuesto se ha elaborado bajo criterios de «responsabilidad institucional» en un contexto financiero «complejo», marcado por «la aplicación de reglas fiscales restrictivas y el impago de 52,5 millones de euros que el Estado aún adeuda a La Palma para la reconstrucción de infraestructuras tras la erupción volcánica».

Según detalló, el Cabildo ha tenido que adelantar esos fondos para no frenar la recuperación, lo que «ha condicionado» el presupuesto de 2026 y «obligado a un ajuste de las partidas». Aunque el documento refleja una reducción técnica del 4,9% respecto a 2025, derivada de la no contabilización de una subvención de 24 millones provenientes de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias en 2025, el presupuesto operativo es 12 millones superior al del ejercicio anterior. El consejero de Hacienda insular, Fernando González, matizó que uno de los ejes principales es la protección y promoción social, con 62,6 millones de euros, lo que representa en torno al 30% del total.

En este ámbito destacó la atención a la dependencia, con 36,5 millones; el centro de mayores La Dehesa, con 7,7 millones; y las políticas de empleo, con 5,4 millones. El segundo eje corresponde a las actuaciones de carácter económico, que suman 69 millones de euros, cerca del 33% del presupuesto, con inversiones en infraestructuras (18,6 millones), recursos hidráulicos (12 millones), carreteras (9,4 millones) y turismo (4,7 millones), para que la institución «actúe como motor de la actividad económica insular».

El presidente detalló además las principales variaciones respecto al ejercicio anterior, con disminuciones en áreas como Ordenación del Territorio, con un descenso del 27%; Vivienda, con una reducción del 92% vinculada a la finalización de ingresos extraordinarios del pasado año; Residuos, con un 34,9% menos; y Empleo, que baja un 32% hasta situarse en 2,6 millones de euros.

También descienden Industria y Energía (23%, con una reducción de 63.000 euros), Comercio (24%), Sociedad de la Información (29%) y el área de Turismo, que registra una caída del 43% en promoción al concluir los convenios asociados al programa Fedecan, sin que ello responda, según señaló, a un cambio de estrategia.

Refuerzo en la contratación

Por el contrario, el presupuesto refuerza la contratación, con un aumento del 31% ligado a fondos europeos; Presidencia, que sube un 37%; Transportes, con un incremento superior al 90%; Infraestructuras, con casi un 10% más; y Promoción Económica, que también crece en torno al 10%.

Asimismo, aumentan las partidas de Seguridad y Protección Civil (9%), Servicios Sociales (23%), Educación (61%) y Deporte (20%). El presupuesto de la entidad matriz asciende a 208 millones de euros.

El resto del consolidado se reparte entre los organismos autónomos y fundaciones, entre ellos el Consejo Insular de Aguas (14,5 millones), Sodepal (8,6 millones), el Consorcio de Servicios (6,8 millones), la Escuela Insular de Música (1,8 millones), la Reserva Mundial de la Biosfera (1,2 millones) y la Fundación CIAB (150.450 euros).