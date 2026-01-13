Garafía sueña con un teleférico para ‘trepar’ al Roque de los Muchachos

¿Subir al Roque de los Muchachos sobre las nubes en vez de por carretera? El Ayuntamiento de la Villa de Garafía ha decidido impulsar la redacción de un plan de viabilidad para la implantación de un sistema de transporte por cable entre el barrio de Hoya Grande y el centro de visitantes del Roque de los Muchachos. El proyecto, en fase muy inicial, ha recibido un primer espaldarazo de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, con una subvención de 15.000 euros con el que llevar cabo un estudio técnico, económico, ambiental y turístico que analice con rigor la viabilidad real de una infraestructura pionera en Canarias, concebida como una actuación estratégica para mejorar la accesibilidad a la cumbre y favorecer la dinamización del municipio.

La idea del teleférico encaja con la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares y con los objetivos de movilidad sostenible, cohesión territorial y excelencia turística definidos para la isla de La Palma.

El alcalde garafiano, José Ángel Sánchez, destaca que «este proyecto es pionero en Canarias y de gran interés para nuestro municipio. El Roque de los Muchachos y su observatorio se encuentran en la cumbre, y esta propuesta nace con la vocación de conectar nuestro municipio con uno de los principales atractivos científicos y turísticos de la isla, favoreciendo así que quienes visitan la cumbre también se acerquen a Garafía y al conjunto del territorio insular». El alcalde apunta además que se trata de un primer paso técnico, necesario para evaluar con rigor una infraestructura innovadora que puede marcar un antes y un después en la forma de acceder a la cumbre.

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente y Turismo, Daina del Arco Iris Sgobino, hace hincapié en que el plan de viabilidad permitirá analizar un proyecto novedoso en su propia naturaleza, al plantear un medio de transporte concebido para mejorar la accesibilidad a la cumbre reduciendo al mismo tiempo el impacto sobre el territorio. «Se trata de una solución de transporte de bajo impacto ambiental, integrada en el paisaje y con importantes beneficios en términos de seguridad y sostenibilidad. El transporte por cable podría reducir el tráfico rodado por la carretera de acceso al Roque, mejorar la seguridad vial en un trazado complejo y convertirse, además, en un reclamo turístico en sí mismo, ligado al astroturismo y al turismo de naturaleza», ha explicado.

El estudio contemplará aspectos como la viabilidad técnica del sistema, el impacto ambiental y paisajístico, la reducción de tiempos de acceso a la cumbre, la mejora de la movilidad sostenible y el retorno socioeconómico para Garafía, con incidencia directa en la hostelería, el comercio y los servicios locales. El plazo para la redacción se extiende hasta finales de 2026, conforme a la resolución de concesión de la subvención.