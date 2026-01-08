260.000 euros por un "chalet" de 37 m² en La Palma: así es el anuncio de "la pieza de coleccionista con gran potencial"

La crisis de la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles porque se ha convertido en un problema económico y social. Ante el aumento de los precios, los jóvenes ven cada vez más complicada la emancipación y quienes lo hacen deben compartir piso porque no pueden hacer frente a un alquiler individual o una hipoteca.

Las Islas Canarias también se enfrenta a esta crisis, donde muchos usuarios de redes sociales se han mostrado indignados tras el anuncio de una "Casa o chalet independiente" de 37 m² que se encuentra en la isla de La Palma, más concretamente en Puntagorda.

Un "chalet" de 37 metros cuadrados

El inmueble, anunciado en el portal Idealista por un agente inmobiliario llamado Marc Peter, se describe como una "casa pequeña en una ubicación pintoresca, despejada y aislada. Entrada privada. Capacidad para 1 adulto y máximo 2. Vivienda cómoda con comodidades básicas. Planta baja (con terraza) destinada a cocina y sala de estar. Galería para dormir. Baño pequeño con inodoro, ducha y lavabo. Agua corriente. Agua caliente a gas. Electricidad mediante paneles solares. Calefacción mediante estufa de leña y leña de la propiedad. No se permiten ampliaciones. La venta incluye todo el mobiliario (lista para entrar a vivir)".

8.500 m² de terreno agrícola

El precio de venta es de 260.000 euros, pero no solo incluye la vivienda sino también "8.500 m² de terreno agrícola excepcionalmente bien cuidado, en su mayor parte dentro de una zona agrícola protegida. El terreno y las terrazas cuentan con aproximadamente 150 cítricos y otros árboles frutales. Sistema de riego instalado. Agua de riego disponible".

Quien este interesado en la vivienda, también podrá adquirir un granero antiguo, descrito como una antigua vivienda canaria "que se puede reformar para uso residencial", aunque "se permitirían proyectos turísticos, pero no son deseables".

"Pieza de coleccionista"

El inmueble se describe como "una pieza de coleccionista con gran potencial. Es ideal para una o dos personas dinámicas que valoren un terreno amplio y su paisajismo más que una villa de siete habitaciones". Por otro lado, el anuncio señala que la finca de cítricos genera un trabajo equivalente al 50% de una jornada laboral.

Los interesados en visitarla deben proporcionar "datos de contacto completos; una descripción de la propiedad ideal que buscan; y una descripción de cualquier plan o proyecto relacionado con la compra". Se trata de "una medida contra el turismo inmobiliario". Además, se avisa que la finca se encuentra en vigilancia y no se admiten visitas sin previo aviso.