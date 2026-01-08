El Gobierno de Canarias moviliza 3,1 millones para infraestructuras educativas en cinco municipios de La Palma

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, firmó este jueves en Santa Cruz de La Palma convenios de cooperación con los ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Puntagorda, Barlovento y la Villa de Mazo para la ejecución de distintas actuaciones de mejora en centros educativos de la isla, que en conjunto movilizan una inversión superior a 3,1 millones de euros. Esta cantidad, sumada a distintas actuaciones en la presente legislatura, eleva la inversión en la isla a unos quince millones de euros.

El acto, celebrado en la sede de la Real Sociedad Cosmológica de La Palma, en la capital de la isla, contó con la participación del propio consejero de Educación y de los alcaldes de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona; Barlovento, Jacob Qadri; Breña Baja, Borja Pérez; Puntagorda, Vicente Rodríguez, y del alcalde accidental de la Villa de Mazo, Luis Cabrera, quienes estuvieron acompañados por el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata así como por el director general de Infraestructuras y Equipamientos, Iván G. Carro, y la directora insular de Educación, Cristina Martín, entre otras autoridades.

Los cinco acuerdos suscritos este jueves se enmarcan en la estrategia de la Consejería de reforzar las infraestructuras educativas de La Palma, trabajando mano a mano con las corporaciones municipales, con el objetivo de garantizar espacios educativos más seguros y adaptados a las necesidades actuales de sus comunidades educativas.

Sobre este particular, Suárez destacó que "estos convenios suponen otra muestra más del compromiso de la Consejería con esta isla", al tiempo que supone "una línea de trabajo clara basada en la cooperación entre administraciones, con el objetivo ineludible de mejorar la calidad de la educación en esta isla".

Además, el consejero de Educación mostró su satisfacción por "los pasos que se están dando" desde que visitó por primera vez esta isla al comienzo de la legislatura, recordando que se están "cumpliendo los compromisos" adquiridos.

Fondos del volcán

En la misma línea de avances para las infraestructuras educativas de la isla, Suárez reconoció que le encantaría tener acceso a los fondos de reconstrucción para los municipios afectados por el volcán de La Palma, ya que, de ser así, se podrían poner en marcha, entre otras actuaciones, el CIFP de Los Llanos de Aridane, "una necesidad imperiosa de la zona".

Así, subrayó que disponer de estos recursos permitiría acelerar proyectos estratégicos en el sistema educativo en la isla.

Las intervenciones previstas en estos cinco municipios, que responden a propuestas trasladadas por los propios centros y por sus ayuntamientos, se centran en la mejora y adecuación de espacios escolares estratégicos, especialmente aquellos vinculados a la actividad física, la accesibilidad y la protección frente a las condiciones climáticas, una demanda común entre los vecinos y vecinas de La Palma a la hora de modernizar los recintos educativos.

En Santa Cruz de La Palma, municipio anfitrión del acto, el convenio suscrito permitirá la ejecución de la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gabriel Duque Acosta.

La intervención cuenta con una inversión de 491.163 euros y permitirá mejorar las condiciones de uso de este espacio, facilitando la práctica de actividad física y el desarrollo de actividades educativas durante todo el año, con independencia de las condiciones meteorológicas.

En Breña Baja, los convenios firmados permitirán desarrollar dos actuaciones prioritarias en centros educativos del municipio, con una inversión global de 1.148.735 euros.

Por un lado, se llevará a cabo la cubrición de la cancha deportiva del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San Antonio, una intervención largamente planteada por la comunidad educativa para garantizar el uso de este espacio durante todo el año.

Por otro lado, se acometerá la reforma y mejora de la accesibilidad del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José, en su fase dos, avanzando en la adaptación del centro a las necesidades actuales del alumnado y del propio edificio.

Puntagorda

En Puntagorda, el acuerdo firmado permitirá acometer una inversión de 914.000 euros destinada a la ampliación y mejora del Instituto de Educación Secundaria (IES) Puntagorda, una actuación clave para dar respuesta al crecimiento del centro y a las necesidades actuales de su alumnado.

Esta intervención, que está incluida en el Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas, permitirá mejorar la funcionalidad de las instalaciones y adaptar los espacios a un uso más adecuado para el desarrollo de la actividad docente.

Por su parte, en Barlovento se destinará 486.158 euros al techado de la cancha deportiva del Centro de Educación Obligatoria (CEO) Barlovento.

Esta actuación permitirá dotar al centro de un espacio cubierto adecuado para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades escolares, mejorando la funcionalidad de las instalaciones y las condiciones de seguridad para el alumnado.

En la Villa de Mazo, el convenio suscrito permitirá financiar el proyecto de cubierta del patio de la escuela infantil, con una inversión de 122.000 euros, mejorando las condiciones de uso de este espacio y favoreciendo el desarrollo de las actividades del alumnado de Educación Infantil, respondiendo así a la demanda de la comunidad educativa del municipio oriental de la isla.

Este acuerdo se suma a otras medidas impulsadas por la Consejería en el municipio, como las subvenciones concedidas por el área de Deportes para la construcción de un techado en la instalación deportiva del CEIP Princesa Arecida --por importe de 380.000 euros-- o, más recientemente, para la construcción de una espacio para práctica de la actividad física al aire libre en el casco del municipio.