Inician el expediente para reconstruir el CEIP La Laguna, arrasado por la lava del volcán en 2021
Habrá que demoler la estructura existente y levantar un nuevo edificio
El Cabildo de La Palma ha iniciado el expediente de contratación para la reconstrucción del CEIP La Laguna, una infraestructura esencial para la recuperación del Valle de Aridane tras la erupción del volcán. El procedimiento será abierto, con tramitación urgente, y tendrá un presupuesto base de licitación de 5.073.128,65 euros.
Los trabajos se realizarán sobre la parcela en la que se ubica el centro educativo, que tiene una superficie de 3.287,40 metros cuadrados. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, según ha precisado el Cabildo en una nota.
"Se trata de un centro que fue arrasado por la lava, y que acogía a un centenar de estudiantes, por lo que reconstruirlo ha sido una prioridad para el Cabildo y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, así como para el Ejecutivo regional, con el que hemos firmado un convenio, que es el que nos permite liderar los trabajos de reconstrucción del CEIP La Laguna", ha recordado el presidente insular, Sergio Rodríguez.
Los trabajos consistirán en la demolición de la infraestructura existente y el levantamiento de una nueva edificación para configurar un nuevo centro de educación infantil de segundo ciclo y primaria de nueve unidades.
- El cadáver momificado hallado en La Palma es de mujer e investigan si es Natalia Hernández
- Cancelado el concierto de Óscar D'León en La Palma por dificultades para viajar con su banda desde Venezuela
- La Policía Nacional detiene en La Palma a dos personas por trata de seres humanos y prostitución con coacciones
- Más fondos para la investigación del yacimiento benahorita más importante de La Palma
- Descubren una nueva especie de mosca endémica, exclusiva de La Palma
- Herido un conductor de 63 años tras colisionar contra un muro en La Palma
- El Ayuntamiento de Los Llanos aprovecha la reconstrucción para transformar todo el municipio
- La normalidad regresa a Puerto Naos tras la emergencia de los gases