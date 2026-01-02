Inician el expediente para reconstruir el CEIP La Laguna, arrasado por la lava del volcán en 2021

El Cabildo de La Palma ha iniciado el expediente de contratación para la reconstrucción del CEIP La Laguna, una infraestructura esencial para la recuperación del Valle de Aridane tras la erupción del volcán. El procedimiento será abierto, con tramitación urgente, y tendrá un presupuesto base de licitación de 5.073.128,65 euros.

Los trabajos se realizarán sobre la parcela en la que se ubica el centro educativo, que tiene una superficie de 3.287,40 metros cuadrados. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, según ha precisado el Cabildo en una nota.

"Se trata de un centro que fue arrasado por la lava, y que acogía a un centenar de estudiantes, por lo que reconstruirlo ha sido una prioridad para el Cabildo y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, así como para el Ejecutivo regional, con el que hemos firmado un convenio, que es el que nos permite liderar los trabajos de reconstrucción del CEIP La Laguna", ha recordado el presidente insular, Sergio Rodríguez.

Los trabajos consistirán en la demolición de la infraestructura existente y el levantamiento de una nueva edificación para configurar un nuevo centro de educación infantil de segundo ciclo y primaria de nueve unidades.